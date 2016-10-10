زوخ مطالب بالتدخل قبل انفجار الوضع مقصَوْ "سارفونتاس" ببلوزداد يضربون عن الطعام

خلت العائلات المقصاة من المرحلة الرابعة لعملية إعادة الإسكان الـ 21 التي كانت تقيم بحي سارفونتاس ببلدية بلوزداد بالعاصمة، في إضراب عن الطعام، مطالبة بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ بعد تفاقم الوضع خصوصا بعد إقصائهم وإدراج عائلات لم تكن تقطن بالحي.

واصلت العائلات المقصاة بحي سارفونتاس ببلوزداد وقفتها الاحتجاجية، حيث عمدت إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية تدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ وإيفاد لجنة للتحقيق في قائمة المستفيدين من المرحلة الرابعة من عملية إعادة الإسكان الـ21 التي شملت نحو 383 عائلة، من بينها 73 عائلة تقطن بالحي المسمى سارفونتاس.

وحسب العائلات التي تقطن بالحي منذ أكثر من 10 سنوات، التقت بها "الشروق" بالحي التي رفضت إخلاء المنازل، فإنه تم إقصاء 10 عائلات دون مبررات لأسباب إقصائهم التي بقيت غامضة، حيث لم يتحصل السكان المقصون على ترقيم خاص بالطعون وكذا على وثيقة تثبت أنهم أودعوا طعنا، وأضافت إحدى المقصيات "أين حقنا... رموا بنا في الشارع وتركونا... أين نذهب. وضعيتنا ازدادت سوءا بعد الإقصاء"، مضيفة: "هناك بعض العائلات لا تقطن بالحي واستفادت من سكنات"، مردفة: "نريد معرفة الحقيقة. كيف أدرجت أسماؤهم في عملية إعادة الإسكان التي تشرف عليها لجنة ولائية".

وأكدت العائلات: "نحن مضربون عن الطعام إلى غاية استقبالنا من طرف والي العاصمة لتوضيح وضعيتنا".

وناشدت العائلات المقصاة الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل لإيجاد حلول سريعة، خصوصا بعد انقطاع السبل بهم وتخلي السلطات المحلية عنهم بالرغم من معرفتها لوضعية العائلات وبأنهم لم يستفيدوا من سكنات من قبل.

زوخ: سيتم إسكان جميع طالبي السكن بالعاصمة

طمأن والي العاصمة عبد القادر زوخ المقصين من عمليات إعادة الإسكان بالاستجابة لكل طالبي السكنات على مستوى العاصمة.

وأكد والي العاصمة عبد القادر زوخ في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية، أن عدد طلبات السكن بالعاصمة لا تتجاوز 72 ألف وحدة في مختلف الصيغ، في حين إن عدد السكنات المتوفرة على مستوى الولاية تفوق 84 ألف وحدة.

وأضاف زوخ أنه بعد إحصاء كل البنايات الهشة والقصديرية، تم وضع برنامج خاص عبر ولايات الوطن من أجل القضاء على السكنات الهشة والفوضوية وما شابه ذلك، مؤكدا وجود 234 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني.