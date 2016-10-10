الضربات الأمريكية تدمرّ مواقع رادار للحوثيين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن التقديرات الأولية لضربات "توماهوك" الصاروخية التي وجهتها المدمرة الأمريكية "نيتز" على مواقع للحوثيين في اليمن، تشير إلى تدمير 3 مواقع رادار في اليمن تابعة للمتمردين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في بيان، إن الضربات التي وجه بها الرئيس أوباما بموافقة وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر جاءت لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وردا على الصواريخ التي أطلقت مرتين خلال الأيام الأربع الاخيرة باتجاه المدمرة "يو إس إس ميسون" عند باب المندب في مياه البحر الأحمر.

وأكد كوك أن واشنطن سترد على أي هجمات مستقبلية تستهدف قطعها البحرية أو تشكل تهديدا على أمنها، مشيرا إلى أن الهجمات الصاروخية التي نفذت في ساعة مبكرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي لليمن أسفرت عن تدمير الرادارات الثلاثة وفق المعلومات الأولية.وأشار كوك إلى أن الرادارات الثلاثة التي يسيطر عليها الحوثيون هي المسؤولة عن رصد مكان تواجد المدمرة ميسون في البحر ومن ثم توجيه الصواريخ واستهدافها.

وقد أعلن المتحدث باسم البنتاغون الاربعاء أنه سيرد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة على إطلاق صورايخ باتجاه مدمرة ميسون الامريكية في البحر الأحمر، فيما أكد على أن واشنطن تعمل على جمع المعلومات حول نوع الصواريخ التي تم اطلاقها وتحديد ما اذا كانت من ترسانة الحكومة اليمنية التي استولى عليها الحوثيون أم أنها صورايخ حديثة مدت لها ايران الحوثيون مؤخرا.