إيران: أحبطنا هجوما لداعش على احتفالات عاشوراء

date 2016/10/13 views 192 comments 0
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icon-writer وكالات

أعلن وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي، ليل الخميس، أن السلطات الإيرانية أحبطت مخططا ارهابيا لداعش في احتفالات بيوم عاشوراء في محافظة فارس جنوبي البلاد.

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ونقلت أسوشيتد برس عن علوي قوله إن العديد من الأجانب اعتقلوا بحوزتهم نحو 100 كيلوغرام من المتفجرات.

ووصف الوزير الإيراني المشتبه فيهم بأنهم "إرهابيون تكفيريون".

وفي جوان الماضي، قالت إيران إنها أحبطت واحدة من "أكبر المخططات الإرهابية" على أراضيها من قبل متطرفين سنة.

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