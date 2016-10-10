إيطاليا: السجن 20 عاما لعرب متورطين في مقتل مهاجرين

date 2016/10/13 views 215 comments 0
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icon-writer وكالات

قال مصدر قضائي إن قاضيا إيطاليا حكم على ثلاثة شبان بالسجن 20 عاما لكل منهم عن دورهم في وضع مئات المهاجرين في قارب في البحر المتوسط توفي فيه 49 شخصا بالاختناق في أوت 2015.

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وأدان قاضي المحكمة في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الرجال الثلاثة بالقتل وتسهيل الهجرة غير الشرعية وذلك بعد أكثر من عام من انتشال عمال إنقاذ الضحايا من مخزن قارب صيد مع 312 ناجيا.

ويخضع خمسة آخرون للمحاكمة للاشتباه في انتمائهم لطاقم القارب. وكانت سفينة نرويجية قد نقلت الضحايا والناجين إلى كاتانيا، بحسب رويترز.

وخضع الثلاثة الذين ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز إنهم يدعون محمد السيد ومصطفى سعيد ومحمد علي شوشان لمحاكمة سريعة.

وقال المصدر إن ليبي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاما وإن الاثنين الآخرين -وكلاهما في الرابعة والعشرين من العمر- من المغرب وتونس على الترتيب.

ووصل 142 ألف مهاجر على الأقل إلى إيطاليا في 2016 وتوفي نحو 3100 في الرحلة المحفوفة بالمخاطر. وجاء حوالي 154 ألفا إلى ايطاليا في 2015 وتوفي 2892 شخصا.

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