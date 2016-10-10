قال مصدر قضائي إن قاضيا إيطاليا حكم على ثلاثة شبان بالسجن 20 عاما لكل منهم عن دورهم في وضع مئات المهاجرين في قارب في البحر المتوسط توفي فيه 49 شخصا بالاختناق في أوت 2015.
وأدان قاضي المحكمة في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الرجال الثلاثة بالقتل وتسهيل الهجرة غير الشرعية وذلك بعد أكثر من عام من انتشال عمال إنقاذ الضحايا من مخزن قارب صيد مع 312 ناجيا.
ويخضع خمسة آخرون للمحاكمة للاشتباه في انتمائهم لطاقم القارب. وكانت سفينة نرويجية قد نقلت الضحايا والناجين إلى كاتانيا، بحسب رويترز.
وخضع الثلاثة الذين ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز إنهم يدعون محمد السيد ومصطفى سعيد ومحمد علي شوشان لمحاكمة سريعة.
وقال المصدر إن ليبي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاما وإن الاثنين الآخرين -وكلاهما في الرابعة والعشرين من العمر- من المغرب وتونس على الترتيب.
ووصل 142 ألف مهاجر على الأقل إلى إيطاليا في 2016 وتوفي نحو 3100 في الرحلة المحفوفة بالمخاطر. وجاء حوالي 154 ألفا إلى ايطاليا في 2015 وتوفي 2892 شخصا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1هذه هي أسباب الخلافات بين مصر والسعودية
2"هاكر" يكشف عن وثائق سرية توّرط المغرب في قضية رشوة وفساد
3بوتين: فرنسا خدعتنا بشأن قرار سوريا
4مناضل فرنسي "يُحرج" هولاند بجرائم الإستعمار!
5سجن وفصل ضابط فلسطيني دعا عباس لعدم حضور جنازة بيريز
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الشخصية الدينية في روايات الطاهر وطار
جمال لعلامي
"أبو سنّ" لتدريب الخضر!
رشيد ولد بوسيافة
راييفاتس.. ليس الفاشل الوحيد!
حبيب راشدين
الطلاق مع "شيء" الأمم المتحدة
سلطان بركاني
المرجعية الغائبة والطّائفة الواثبة
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
الفيديو
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
إيطاليا: السجن 20 عاما لعرب متورطين في مقتل مهاجرين
وكالات
قال مصدر قضائي إن قاضيا إيطاليا حكم على ثلاثة شبان بالسجن 20 عاما لكل منهم عن دورهم في وضع مئات المهاجرين في قارب في البحر المتوسط توفي فيه 49 شخصا بالاختناق في أوت 2015.
تغطيات ذات صلة
إيطاليا: السجن 20 عاما لعرب متورطين في مقتل مهاجرين
إيران: أحبطنا هجوما لداعش على احتفالات عاشوراء
مناورات أمريكية بحريةمع سول تستهدف زعيم كوريا الشمالية
الضربات الأمريكية تدمرّ مواقع رادار للحوثيين
مناضل فرنسي "يُحرج" هولاند بجرائم الإستعمار!
وأدان قاضي المحكمة في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الرجال الثلاثة بالقتل وتسهيل الهجرة غير الشرعية وذلك بعد أكثر من عام من انتشال عمال إنقاذ الضحايا من مخزن قارب صيد مع 312 ناجيا.
ويخضع خمسة آخرون للمحاكمة للاشتباه في انتمائهم لطاقم القارب. وكانت سفينة نرويجية قد نقلت الضحايا والناجين إلى كاتانيا، بحسب رويترز.
وخضع الثلاثة الذين ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز إنهم يدعون محمد السيد ومصطفى سعيد ومحمد علي شوشان لمحاكمة سريعة.
وقال المصدر إن ليبي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاما وإن الاثنين الآخرين -وكلاهما في الرابعة والعشرين من العمر- من المغرب وتونس على الترتيب.
ووصل 142 ألف مهاجر على الأقل إلى إيطاليا في 2016 وتوفي نحو 3100 في الرحلة المحفوفة بالمخاطر. وجاء حوالي 154 ألفا إلى ايطاليا في 2015 وتوفي 2892 شخصا.