إيطاليا: السجن 20 عاما لعرب متورطين في مقتل مهاجرين

قال مصدر قضائي إن قاضيا إيطاليا حكم على ثلاثة شبان بالسجن 20 عاما لكل منهم عن دورهم في وضع مئات المهاجرين في قارب في البحر المتوسط توفي فيه 49 شخصا بالاختناق في أوت 2015.

وأدان قاضي المحكمة في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الرجال الثلاثة بالقتل وتسهيل الهجرة غير الشرعية وذلك بعد أكثر من عام من انتشال عمال إنقاذ الضحايا من مخزن قارب صيد مع 312 ناجيا.

ويخضع خمسة آخرون للمحاكمة للاشتباه في انتمائهم لطاقم القارب. وكانت سفينة نرويجية قد نقلت الضحايا والناجين إلى كاتانيا، بحسب رويترز.

وخضع الثلاثة الذين ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز إنهم يدعون محمد السيد ومصطفى سعيد ومحمد علي شوشان لمحاكمة سريعة.

وقال المصدر إن ليبي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاما وإن الاثنين الآخرين -وكلاهما في الرابعة والعشرين من العمر- من المغرب وتونس على الترتيب.

ووصل 142 ألف مهاجر على الأقل إلى إيطاليا في 2016 وتوفي نحو 3100 في الرحلة المحفوفة بالمخاطر. وجاء حوالي 154 ألفا إلى ايطاليا في 2015 وتوفي 2892 شخصا.