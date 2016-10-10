مصر تسلمت ملياري دولار من السعودية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قوله، الخميس، إن مصر تسلمت وديعة بملياري دولار من السعودية في سبتمبر.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤول لم تسمه في البنك المركزي، يوم الأربعاء، أن مصر تسلمت وديعة بملياري دولار من المملكة، دون ذكر أي تفاصيل.

وقال إسماعيل، يوم الخميس، لدى سؤاله عن موعد تسلم الوديعة السعودية، إنها كانت في سبتمبر.

وأعلن في وقت سابق هذا الشهر ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 19.592 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وفقاً لموقع البنك المركزي من 16.564 مليار دولار في نهاية أوت.

وكانت مصر تلقت مليار دولار من البنك الدولي في سبتمبر وهو ما يمثل الشريحة الأولى من قرض بثلاثة مليارات دولار.

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في جويلية 2013.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار، لكن يجب أن تدبر ما بين خمسة وستة مليارات دولار أخرى عبر تمويل ثنائي لضمان موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي لم يحدد بعد موعد مناقشة الطلب المصري.

وتأتي الوديعة السعودية التي أعلنت عنها مصر، بالتزامن مع تراشق غير رسمي بين إعلاميين سعوديين ومصريين حول مواقف مصر من عدة قضايا في مقدمتها سوريا.

وفي 8 أكتوبر الجاري، وعقب تصويت مصر لصالح قرار روسي بشأن سوريا، في مجلس الأمن، ظهر انتقاد سعودي رسمي للموقف المصري، وأوقفت السعودية إمداد مصر بمواد بترولية منذ مطلع الشهر الجاري لمدة شهر دون تقديم أسباب.