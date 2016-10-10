الأحوال الجوية نشرية خاصة تحذر من رياح قوية في الجنوب

حذر ديوان الأرصاد الجوية، الخميس، في نشرية خاصة من رياح عاتية ستمس ولايات الجنوب تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم في الساعة مع احتمال تسجيل زوابع رملية.

وأوضحت نفس النشرية، أن الرياح ستكون من غربية إلى جنوب غربية مصحوبة برمال تمس أغلب ولايات الجنوب.

وتستمر صلاحية النشرية بين التاسعة والسادسة مساء من نهار اليوم، وتمس ولايات: أدرار، البيض، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، وشمال تمنراست.