ويعتقد المحققون أن جابر البكر (22 عاماً) والذي وصل إلى ألمانيا العام الماضي كان على وشك القيام بهجوم مماثل للهجومين اللذين أسفرا عن مقتل 130 شخصاً في باريس في نوفمبر الماضي و32 شخصاً في بلجيكا في مارس.
وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في مساء 12 أكتوبر 2016 أقدم جابر البكر المشتبه به في التخطيط لهجوم خطير على الانتحار في مركز الاعتقال في مستشفى الإصلاحية في لايبزيغ".
وقالت الوزارة، إنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي في دريسدن، يوم الخميس، الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.
وذكر موقع شبيغل أون لاين، أن البكر كان تحت الرقابة على مدار الساعة بسبب مخاوف من الانتحار والإضراب عن الطعام. وأضاف الموقع أنه لم تتضح بعد الوسيلة التي انتحر بها.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن البكر شنق نفسه في زنزانته.
واعتقل البكر، يوم الاثنين، بعد أن قام سوريان بتقييده في شقتهما في لايبزيغ ثم أبلغا الشرطة.
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انتحار سوري متهم بالإرهاب أثناء احتجازه في ألمانيا
رويترز - الشروق أونلاين
قالت وزارة العدل في ولاية ساكسونيا، مساء الأربعاء، إن مهاجراً سورياً مشتبهاً به في التخطيط لهجوم بالقنابل على مطار في برلين أقدم على الانتحار في مركز احتجاز في لايبزيغ.
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ويعتقد المحققون أن جابر البكر (22 عاماً) والذي وصل إلى ألمانيا العام الماضي كان على وشك القيام بهجوم مماثل للهجومين اللذين أسفرا عن مقتل 130 شخصاً في باريس في نوفمبر الماضي و32 شخصاً في بلجيكا في مارس.
وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في مساء 12 أكتوبر 2016 أقدم جابر البكر المشتبه به في التخطيط لهجوم خطير على الانتحار في مركز الاعتقال في مستشفى الإصلاحية في لايبزيغ".
وقالت الوزارة، إنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي في دريسدن، يوم الخميس، الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.
وذكر موقع شبيغل أون لاين، أن البكر كان تحت الرقابة على مدار الساعة بسبب مخاوف من الانتحار والإضراب عن الطعام. وأضاف الموقع أنه لم تتضح بعد الوسيلة التي انتحر بها.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن البكر شنق نفسه في زنزانته.
واعتقل البكر، يوم الاثنين، بعد أن قام سوريان بتقييده في شقتهما في لايبزيغ ثم أبلغا الشرطة.