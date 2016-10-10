أكد أن بعض مطالب العمال غير منطقية طلعي: سنوقف إضراب عمال الترامواي بالقانون

قال وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، الخميس، إن إضراب عمال "ترامواي الجزائر" الذي يتواصل لليوم الثالث على التوالي "غير قانوني".

وأكد طلعي في تصريح للصحفيين على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للخدمات البحرية ومدرسة الدراسات العليا للتجارة بالقطب الجامعي للقليعة، أن "العمال لم يحترموا الإجراءات المتعلقة بإعطاء أي إشعار للقيام بإضراب من قبل حتى وإن كان هذا الأخير حق قانوني".

واعتبر الوزير أن "بعض مطالب العمال المضربين غير منطقية كتخفيض مثلا ساعات العمل إلى 4 ساعات" .

وأفاد في هذا السياق بأن "وزارته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية" دون منح أية تفاصيل أخرى معترفا بالمقابل أن مؤسسة استغلال الترامواي للجزائر العاصمة (سيترام) اتخذت التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وفي إشارة الى اللقاء الذي جمع أمس (الاربعاء) مسؤولو الشركة، أوضح طلعي أن "جهودا حثيثة تبذل حاليا بهدف إيجاد حل وفي أقرب وقت" لهذه الوقفة الإحتجاجية التي تسببت في تعطيل مصالح المواطنين سيما منهم الذين يعتمدون على الترامواي كوسيلة نقل يومية.

جدير بالذكر أنه تم الثلاثاء توقيف جماعي عن العمل دون "سابق إشعار" لعمال شبكة استغلال "سيترام" على طول الخط الرابط بين محطتي درقانة وسط إلى غاية العناصر.

للإشارة، كان عمال ترامواي الجزائر قد رفعوا بإعلانهم الإضراب المفتوح جملة من المطالب على لسان الفرع النقابي و على رأسها تحديد سلم الأجور مع تصنيف العمال وتوفير الأمن والنقل لهم.