قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، الخميس، إن من الصواب بحث تدخل بريطانيا عسكرياً في الصراع السوري، لكن أي تحرك يجب أن يكون في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة، متوقعاً ألا يحدث ذلك في الأجل القصير.
وقال جونسون أمام لجنة برلمانية: "من الصواب الآن أن نبحث مرة أخرى في الخيارات الأكثر تحريكاً للأمور.. الخيارات العسكرية".
وأضاف "لكن يجب أن نكون واقعيين في مسألة كيف سيكون ذلك وما يمكن تحقيقه".
وتابع جونسون: "لا يمكن أن نفعل شيئاً بدون تحالف.. دون أن نفعله مع الأمريكيين. أظن أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى نصل لذلك لكن هذا لا يعني أن المناقشات لا تجري لأنها تجري بالتأكيد".
وقال إن تكثيف العقوبات على اللاعبين الرئيسيين في نظام الرئيس السوري بشار الأسد خيار آخر مطروح أمام بريطانيا.
وأكد جونسون، إنه يتعين على بريطانيا ألا تثير "آمالاً كاذبة" بشأن فكرة إقامة منطقة حظر طيران فوق أجزاء من سوريا لمنع الضربات الجوية الروسية والسورية على مدينة حلب.
وقال جونسون: "يجب علي إبلاغكم في هذه المرحلة أنه من الضروري ألا نثير آمالاً كاذبة. نعرف الصعوبات والتداعيات الناجمة عن منطقة حظر طيران".
وتابع "لكن إذا كان هناك ثمة ما يمكن أن نفعله بشكل معقول وعملي مع حلفائنا فعلينا بالطبع أن ندرس هذه الإجراءات".
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وزير الخارجية:
يجب على بريطانيا دراسة الخيارات العسكرية في سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، الخميس، إن من الصواب بحث تدخل بريطانيا عسكرياً في الصراع السوري، لكن أي تحرك يجب أن يكون في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة، متوقعاً ألا يحدث ذلك في الأجل القصير.
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وقال جونسون أمام لجنة برلمانية: "من الصواب الآن أن نبحث مرة أخرى في الخيارات الأكثر تحريكاً للأمور.. الخيارات العسكرية".
وأضاف "لكن يجب أن نكون واقعيين في مسألة كيف سيكون ذلك وما يمكن تحقيقه".
وتابع جونسون: "لا يمكن أن نفعل شيئاً بدون تحالف.. دون أن نفعله مع الأمريكيين. أظن أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى نصل لذلك لكن هذا لا يعني أن المناقشات لا تجري لأنها تجري بالتأكيد".
وقال إن تكثيف العقوبات على اللاعبين الرئيسيين في نظام الرئيس السوري بشار الأسد خيار آخر مطروح أمام بريطانيا.
وأكد جونسون، إنه يتعين على بريطانيا ألا تثير "آمالاً كاذبة" بشأن فكرة إقامة منطقة حظر طيران فوق أجزاء من سوريا لمنع الضربات الجوية الروسية والسورية على مدينة حلب.
وقال جونسون: "يجب علي إبلاغكم في هذه المرحلة أنه من الضروري ألا نثير آمالاً كاذبة. نعرف الصعوبات والتداعيات الناجمة عن منطقة حظر طيران".
وتابع "لكن إذا كان هناك ثمة ما يمكن أن نفعله بشكل معقول وعملي مع حلفائنا فعلينا بالطبع أن ندرس هذه الإجراءات".