مكلفة تنفيذ قرارات اجتماع 28 سبتمبر الجزائر تترأس اللجنة التقنية رفيعة المستوى بأوبك

تم تكليف الجزائر برئاسة اللجنة التقنية رفيعة المستوى التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وكان الاجتماع الاستثنائي لمنظمة الأوبك الذي انعقد يوم 28 سبتمبر الماضي بالجزائر قد قرر إنشاء هذه اللجنة التقنية رفيعة المستوى.

وكان اجتماع الجزائر قد كلل بقرار خفض الإنتاج النفطي للمنظمة إلى مستوى يتراوح ما بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميا.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر موثوق، ان هذه اللجنة -التي تم تكليفها أساسا بتحديد آليات خفض الإنتاج لكل بلد عضو بالمنظمة في إطار تنفيذ قرار الأوبك بالجزائر- ستجتمع يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري بالعاصمة النمساوية - فيينا - حيث سيتم عرض نتائج أعمالها خلال الندوة الوزارية العادية لأوبك المقررة شهر نوفمبر المقبل بفيينا.

وكشف ذات المصدر أن "الدول غير الأعضاء بالاوبك ستلتحق بهذه اللجنة التقنية يوم 29 أكتوبر من اجل تنسيق إجراءاتها ومناقشة أفضل السبل لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق (النفطية)".

ومنذ قرار منظمة الأوبك بخفض إنتاجها سجلت اسعار البرنت ارتفاعا ملحوظا حيث استقرت فوق مستوى 51 دولارا للبرميل قبل أن تتخطى عتبة 53 دولارا يوم الاثنين الماضي بلندن.