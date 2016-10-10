تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس، قرب الحدود الجنوبية للبلاد، بتمنراست، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش عيار 12.7 ميليمتر وثلاث قذائف "هاون" عيار 82 ملم و 1097 طلقة من مختلف العيارات.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن الجيش الشعبي الوطني، أوقف، ببرج باجي مختار وعين قزام، 17 مهربا و6 مهاجرين غير شرعيين وضبطت 3 شاحنات ومركبة رباعية الدفع و 28.353 طن من المواد الغذائية، في حين ضبطت مفرزة أخرى بتندوف، كمية من الوقود تقدر بـ 7000 لتر كانت موجهة للتهريب.
كما أوقفت عناصر الدرك الوطني، بسيدي بلعباس أربعة تجار مخدرات، في حين تم ضبط 24 كيلوغرام من الكيف المعالج وثلاث مركبات.
من جهة أخرى، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بتنس، ولاية الشلف.
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يحتوي على قذائف هاون وذخيرة
كشف مخبأ للأسلحة في تمنراست
الشروق أون لاين
تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس، قرب الحدود الجنوبية للبلاد، بتمنراست، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش عيار 12.7 ميليمتر وثلاث قذائف "هاون" عيار 82 ملم و 1097 طلقة من مختلف العيارات.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن الجيش الشعبي الوطني، أوقف، ببرج باجي مختار وعين قزام، 17 مهربا و6 مهاجرين غير شرعيين وضبطت 3 شاحنات ومركبة رباعية الدفع و 28.353 طن من المواد الغذائية، في حين ضبطت مفرزة أخرى بتندوف، كمية من الوقود تقدر بـ 7000 لتر كانت موجهة للتهريب.
كما أوقفت عناصر الدرك الوطني، بسيدي بلعباس أربعة تجار مخدرات، في حين تم ضبط 24 كيلوغرام من الكيف المعالج وثلاث مركبات.
من جهة أخرى، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بتنس، ولاية الشلف.