ظل على عرشه 70 عاماً وفاة ملك تايلاند صاحب أطول فترة حكم في العالم

أعلن القصر الملكي في بانكوك، الخميس، وفاة ملك تايلاند بوميبول أدولياديج عن 88 عاماً، بعد صراع مع المرض، لينتهي بذلك حكماً استمر سبعة عقود فيما يترك خلفه شعباً مقسوماً.

وقال القصر الملكي في بيان: "لقد توفي بهدوء في مستشفى سيريراج عند الساعة 15:52 (08:52) بتوقيت غرينتش".

ويعد العاهل التايلاندي صاحب أطول فترة حكم في العالم حيث استلم العرش الملكي في 9 جوان عام 1946 إلى يوم وفاته (الخميس).

ومن المتوقع أن يصبح ابنه وولي عهده الأمير ماها فاجيرالونغكورن (63 عاماً) ملك تايلاند الجديد.

ويحظى أدولياديج باحترام واسع في تايلاند، حيث ينظر إليه كعنصر استقرار في البلد الذي عانى موجات اضطراب سياسي ومحاولات انقلاب.

وظل الملك الراحل في حالة صحية سيئة على مدار الأعوام الأخيرة، ولم يعد يكثر من الظهور في مناسبات عامة.

وتخضع تايلاند لحكم عسكري منذ الانقلاب الذي وقع عام 2014.

وكان القصر الملكي قد أعلن، الأحد، أن صحة أدولياديج "غير مستقرة".

وتجمع حوالي ألف شخص أمام المستشفى الذي نقل إليه الملك في بانكوك وارتدى كثيرون منهم اللون الزهري ظناً منهم أنه سيحمل الحظ السعيد للملك.

ورحيله يشكل صدمة كبرى في البلاد. فقد بنى شعبية كبرى عبر زيارته المناطق الريفية الفقيرة في مختلف أنحاء البلاد، كما تدخل عدة مرات لوقف أعمال عنف ناجمة عن توتر سياسي رغم أنه لزم الصمت عدة مرات ووافق على الانقلابات العديدة التي نفذها الجيش خلال فترة حكمه.



