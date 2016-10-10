المغني الأمريكي بوب ديلان يفوز بجائزة نوبل للآداب

أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل، الخميس، فوز المغني وكاتب الكلمات الأمريكي بوب ديلان بجائزة نوبل في الأدب لعام 2016.

ويعتبر دايلان (75 عاما) من أشهر الوجوه الغنائية في الولايات المتحدة والعالم بأسره، وكان لأغانيه صدى كبير في الأوساط الاحتجاجية خاصة في صفوف الطلاب والطبقات العاملة والناشطين الحقوقيين.

وتنطوي كلمات ديلان على الكثير من الدلالات السياسية والفلسفية والأدبية.

وكانت جائزة نوبل للآداب العام الماضي من نصيب الأديبة سفيتلانا ألكسيفيتش من روسيا البيضاء، تقديرا لـ"كتاباتها المتعددة الأصوات التي تمثل معلما للمعاناة والشجاعة في زماننا".

وجائزة نوبل في الآداب هي إحدى جوائز نوبل التي منحت أول مرة عام 1901 تكريما للإنجازات في مجالات العلوم والآداب والسلام، وفقا لوصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت. وتبلغ قيمة الجائزة نحو 972 ألف دولار.