أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية في ميانمار (بورما)، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 26 شخصاً على الأقل، رداً على هجمات استهدفت الشرطة، في تصعيد مأساوي للعنف في المنطقة الواقعة على الحدود مع بنغلاديش ويقطنها غالبية من المسلمين.
وشن مسلحون يعتقد بأنهم من أقلية الروهينغا المسلمة التي عانت قمعاً طويلاً هجوماً منسقاً على ثلاثة مواقع حدودية للشرطة في الساعات الأولى من يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل تسعة رجال شرطة وإصابة خمسة آخرين والاستيلاء على عشرات الأسلحة وأكثر من 10 آلاف طلقة.
وبحسب تقارير رسمية داهم أفراد الجيش وتعزيزات من الشرطة بلدة مونغداو في شمال ولاية راخين حيث اشتبكوا مع جماعات يصل عددها إلى 300 رجل مسلحين بالمسدسات والسيوف والسكاكين.
وأعربت جماعات معنية بحقوق الإنسان عن قلقها من إمكان تعرض السكان المدنيين للخطر جراء رد الفعل العنيف للسلطات.
ونقلت صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار، الخميس، عن زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي قولها إن الحكومة "تطبق القانون" في تعاملها مع الهجمات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1مناضل فرنسي "يُحرج" هولاند بجرائم الإستعمار!
2وفاة ملك تايلاند صاحب أطول فترة حكم في العالم
3إيطاليا: السجن 20 عاما لعرب متورطين في مقتل مهاجرين
4مناورات أمريكية بحرية مع سول تستهدف زعيم كوريا الشمالية
5مصر تسلمت ملياري دولار من السعودية
Français English
الرأي
أحمد سليم قلالة
اختلافنا رحمة.. وإن تعدّدت الآراء
عمار يزلي
ترميم العظام وهي رميم
محمد الهادي الحسني
الشخصية الدينية في روايات الطاهر وطار
جمال لعلامي
"أبو سنّ" لتدريب الخضر!
رشيد ولد بوسيافة
راييفاتس.. ليس الفاشل الوحيد!
حبيب راشدين
الطلاق مع "شيء" الأمم المتحدة
سلطان بركاني
المرجعية الغائبة والطّائفة الواثبة
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
الفيديو
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
26 قتيلاً رداً على استهداف مواقع حدودية للشرطة في ميانمار
رويترز - الشروق أونلاين
أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية في ميانمار (بورما)، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 26 شخصاً على الأقل، رداً على هجمات استهدفت الشرطة، في تصعيد مأساوي للعنف في المنطقة الواقعة على الحدود مع بنغلاديش ويقطنها غالبية من المسلمين.
تغطيات ذات صلة
بوكو حرام تفرج عن 21 من طالبات شيبوك
26 قتيلاً رداً على استهداف مواقع حدودية للشرطة في ميانمار
غارات متواصلة على حلب قبل أيام من محادثات حول سوريا
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حدود غزة
يجب على بريطانيا دراسة الخيارات العسكرية في سوريا
وشن مسلحون يعتقد بأنهم من أقلية الروهينغا المسلمة التي عانت قمعاً طويلاً هجوماً منسقاً على ثلاثة مواقع حدودية للشرطة في الساعات الأولى من يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل تسعة رجال شرطة وإصابة خمسة آخرين والاستيلاء على عشرات الأسلحة وأكثر من 10 آلاف طلقة.
وبحسب تقارير رسمية داهم أفراد الجيش وتعزيزات من الشرطة بلدة مونغداو في شمال ولاية راخين حيث اشتبكوا مع جماعات يصل عددها إلى 300 رجل مسلحين بالمسدسات والسيوف والسكاكين.
وأعربت جماعات معنية بحقوق الإنسان عن قلقها من إمكان تعرض السكان المدنيين للخطر جراء رد الفعل العنيف للسلطات.
ونقلت صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار، الخميس، عن زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي قولها إن الحكومة "تطبق القانون" في تعاملها مع الهجمات.