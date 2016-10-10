أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الخميس، أن "الشعب الليبي قادر على حل مشاكله بنفسه إذا كان الحوار حقيقيا دون تدخل".
وقال مساهل عقب لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، بـ"وجود مؤشرات تجعلنا نتفاءل أن كل الأطراف التي لنا علاقة معها تأمل ان يكون هناك حوار وطني ونحن مع الحوار الوطني الشامل والحوار في ليبيا وبين الليبيين فقط دون تدخل أي أطراف خارجية".
وأضاف الوزير أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات الدائمة بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة، تم خلاله التطرق إلى الأوضاع في ليبيا والمواعيد القادمة كاجتماع نيامي (النيجر) المقرر في 19 أكتوبر القادم وكان فرصة "لتجديد مقاربة الجزائر المبنية على الحل السياسي، الحوار والمصالحة الوطنية "، فيما يخص حل أزمة ليبيا.
وجدد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، "مقاربة الجزائر" لحل أزمة ليبيا والمبنية على "الحل السياسي، الحوار والمصالحة الوطنية" .
وذكر في هذا السياق بزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى الجزائر و"تأكيده على هذه المسألة"، مضيفا أن باقي الأطراف الليبية من الشرق والغرب وكذلك الجنوب "تؤيد فكرة الحوار الذي لا بديل عنه" لأن الحوار - كما قال- "يسمح بفتح المجال للمصالحة الوطنية ويسمح بالحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسيادته وحريته".
وأشار مساهل إلى أن الاجتماع التاسع لدول جوار ليبيا بالنيجر "جد هام" وسيناقش إلى جانب الملف الليبي "قضايا أمنية والإرهاب الذي أصبح ظاهرة في ليبيا أو دول الجوار الأخرى، وكذلك قضية الهجرة السرية والجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء "هو تأييد لليبيا وللنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة كذلك".
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جدد التأكيد على مقاربة الجزائر لحل الأزمة
مساهل: ليبيا قادرة على حل مشاكلها دون تدخل
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الخميس، أن "الشعب الليبي قادر على حل مشاكله بنفسه إذا كان الحوار حقيقيا دون تدخل".
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وقال مساهل عقب لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، بـ"وجود مؤشرات تجعلنا نتفاءل أن كل الأطراف التي لنا علاقة معها تأمل ان يكون هناك حوار وطني ونحن مع الحوار الوطني الشامل والحوار في ليبيا وبين الليبيين فقط دون تدخل أي أطراف خارجية".
وأضاف الوزير أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات الدائمة بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة، تم خلاله التطرق إلى الأوضاع في ليبيا والمواعيد القادمة كاجتماع نيامي (النيجر) المقرر في 19 أكتوبر القادم وكان فرصة "لتجديد مقاربة الجزائر المبنية على الحل السياسي، الحوار والمصالحة الوطنية "، فيما يخص حل أزمة ليبيا.
وجدد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، "مقاربة الجزائر" لحل أزمة ليبيا والمبنية على "الحل السياسي، الحوار والمصالحة الوطنية" .
وذكر في هذا السياق بزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى الجزائر و"تأكيده على هذه المسألة"، مضيفا أن باقي الأطراف الليبية من الشرق والغرب وكذلك الجنوب "تؤيد فكرة الحوار الذي لا بديل عنه" لأن الحوار - كما قال- "يسمح بفتح المجال للمصالحة الوطنية ويسمح بالحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسيادته وحريته".
وأشار مساهل إلى أن الاجتماع التاسع لدول جوار ليبيا بالنيجر "جد هام" وسيناقش إلى جانب الملف الليبي "قضايا أمنية والإرهاب الذي أصبح ظاهرة في ليبيا أو دول الجوار الأخرى، وكذلك قضية الهجرة السرية والجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء "هو تأييد لليبيا وللنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة كذلك".