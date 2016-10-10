أكد المتحدث باسم الرئيس النيجيري غاربا شيخو، الخميس، الإفراج عن 21 من طالبات مدرسة شيبوك، اللواتي اختطفن على يد جماعة بوكو حرام المسلحة منذ أكثر من عامين.
وأضاف شيخو: "أن عملية تحرير الطالبات كانت نتيجة مفاوضات جرت بين إدارة الحكومة وجماعة بوكو حرام، حسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية.
وأوضح شيخو، أن "الفتيات الآن لدى السلطات الأمنية".
ولم يذكر المتحدث مزيداً من التفاصيل، وفيما إذا تم الإفراج عن معتقلين من الجماعة مقابل تحرير تلك الفتيات.
فيما أكد مصدر محلي لوكالة فرانس برس، إنه تمت "مبادلة الفتيات بأربع سجينات تابعات لبوكو حرام هذا الصباح"، في منطقة بانكي (الحدودية مع الكاميرون).
وتابع المصدر القريب من الملف، أن "الشابات نقلن إلى كومشي (15 كلم عن بانكي) قرابة الساعة الثالثة فجراً. ووصلت المقاتلات الأربع من بوكو حرام إلى بانكي انطلاقاً من مايدوغوري على متن مروحية تابعة للجيش، ونقلن إلى كومشي على متن عربات للجنة الدولية للصليب الأحمر".
وفي وقت سابق اليوم (الخميس)، أفاد مسؤول حكومي، بالإفراج عن 21 من طالبات المدرسة، المختطفات على يد بوكو حرام في نيجيريا.
جدير بالذكر أن بوكو حرام، طالبت قبل نحو شهرين، في شريط فيديو بثته على أحد المواقع التابعة لها، الدولة النيجيرية بإطلاق سراح عناصرها المسجونين لديها، مقابل إطلاقها سراح الفتيات المختطفات لديها.
وأعلنت جماعة بوكو حرام المتشددة، مطلع ماي 2014، مسؤوليتها عن خطف أكثر من 200 فتاة من مدرسة شيبوك، في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وفي 14 أفريل من العام ذاته.
واعتبرت الجماعة الفتيات "أسيرات حرب"، في خطوة أثارت ردود فعل دولية غاضبة، ومطالبات بإطلاق سراحهن.
وكانت 57 طالبة من أصل 276 مخطوفات تمكن من الفرار بعيد عملية الخطف، كما عثر الجيش على واحدة منهن في ماي من ذلك العام.
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بوكو حرام تفرج عن 21 من طالبات شيبوك
وكالات - الشروق أونلاين
أكد المتحدث باسم الرئيس النيجيري غاربا شيخو، الخميس، الإفراج عن 21 من طالبات مدرسة شيبوك، اللواتي اختطفن على يد جماعة بوكو حرام المسلحة منذ أكثر من عامين.
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وأضاف شيخو: "أن عملية تحرير الطالبات كانت نتيجة مفاوضات جرت بين إدارة الحكومة وجماعة بوكو حرام، حسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية.
وأوضح شيخو، أن "الفتيات الآن لدى السلطات الأمنية".
ولم يذكر المتحدث مزيداً من التفاصيل، وفيما إذا تم الإفراج عن معتقلين من الجماعة مقابل تحرير تلك الفتيات.
فيما أكد مصدر محلي لوكالة فرانس برس، إنه تمت "مبادلة الفتيات بأربع سجينات تابعات لبوكو حرام هذا الصباح"، في منطقة بانكي (الحدودية مع الكاميرون).
وتابع المصدر القريب من الملف، أن "الشابات نقلن إلى كومشي (15 كلم عن بانكي) قرابة الساعة الثالثة فجراً. ووصلت المقاتلات الأربع من بوكو حرام إلى بانكي انطلاقاً من مايدوغوري على متن مروحية تابعة للجيش، ونقلن إلى كومشي على متن عربات للجنة الدولية للصليب الأحمر".
وفي وقت سابق اليوم (الخميس)، أفاد مسؤول حكومي، بالإفراج عن 21 من طالبات المدرسة، المختطفات على يد بوكو حرام في نيجيريا.
جدير بالذكر أن بوكو حرام، طالبت قبل نحو شهرين، في شريط فيديو بثته على أحد المواقع التابعة لها، الدولة النيجيرية بإطلاق سراح عناصرها المسجونين لديها، مقابل إطلاقها سراح الفتيات المختطفات لديها.
وأعلنت جماعة بوكو حرام المتشددة، مطلع ماي 2014، مسؤوليتها عن خطف أكثر من 200 فتاة من مدرسة شيبوك، في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وفي 14 أفريل من العام ذاته.
واعتبرت الجماعة الفتيات "أسيرات حرب"، في خطوة أثارت ردود فعل دولية غاضبة، ومطالبات بإطلاق سراحهن.
وكانت 57 طالبة من أصل 276 مخطوفات تمكن من الفرار بعيد عملية الخطف، كما عثر الجيش على واحدة منهن في ماي من ذلك العام.