تعيين البرتغالي أنطونيو غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة

عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، السياسي البرتغالي أنطونيو غوتيريش أميناً عاماً جديداً للمنظمة الدولية خلفاً لبان كي مون.

وسيتولى غوتيريش، وهو المفوض السابق لشؤون اللاجئين في المنظمة الدولية المنصب لخمس سنوات اعتباراً من أول جانفي المقبل.

وسيصبح غوتيريش الأمين العام التاسع للأمم المتحدة. وسيحل محل الكوري الجنوبي بان كي مون (72 عاماً) الذي سيتنحى في نهاية 2016 بعد فترتين في المنصب.

ويبلغ غوتيريش من العمر 67 عاماً، وكان قد شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 حتى عام 2002.

وانتقل غوتيريش الذي يتحدث البرتغالية والإنكليزية والإسبانية والفرنسية بطلاقة إلى حلبة الدبلوماسية الدولية، حيث أصبح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عام 2005.

وترأس غوتيريش هذه المنظمة من عام 2005 إلى عام 2015، وهي فترة شابتها أخطر أزمات اللاجئين في العالم، بينها أزمات لاجئي سوريا والعراق وأفغانستان.