ضربت مصالح الأمن، بولاية عنابة بقوة، الخميس، معاقل نهب المرجان المنتشرة عبر الشريط الساحلي للولاية، حيث تمكنت، في عملية نوعية، من حجز أكثر من 5 كلغ من أجود أنواع المرجان، وهو ما يعرف بـ ''الأحمر الملكي''. هذه العملية التي تعد السادسة من نوعها في ظرف سنة، أسفرت أيضا عن توقيف شبكة إجرامية تنشط بحي سيدي سالم بعنابة متكونة من 6 أشخاص وحجز عتاد غطس فاقت قيمته المالية مليار سنتيم.
حيث أكد الملازم الأول لوصيف عبد الناصر، رئيس فرقة البحث والتحري بأمن ولاية عنابة في تصريح لـ "الشروق"، أن هذه العملية تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها من بينها سرقة ونهب المرجان، عبر الشريط الساحلي لولاية عنابة، حيث استغلت مصالح الأمن الخارجي بسيدي سالم بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية عنابة معلومات دقيقة مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط على مستوى الوادي الفاصل بين حي سيدي سالم وسيبوس وبالتحديد خلف مقبرة الشهداء.
وبعد عملية ترصد ومتابعة الأشخاص ومعرفة طريقة الغوص وطرق نهبهم للمرجان في عرض الشريط الساحلي العنابي تم مداهمة المكان بتاريخ 9 من الشهر الجاري. وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص بينهم قاصر لا تتجاوز سنه 16 سنة، فيما فر شخص رابع في عرض الوادي. العملية أسفرت عن حجز 5 كلغ من المرجان الأحمر الملكي بالإضافة إلى معدات الغطس ومحركات من نوع ياماها و4 قوارب صيد خشبية تم تحويلها مباشرة نحو مقر المجموعة الإقليمية لحراس خفر السواحل، فيما حوّل الأشخاص الموقوفون نحو مقر الأمن للتحقيق معهم من طرف فرقة البحث والتدخل. التحقيقات أسفرت في الأخير عن تحديد هوية السائق وشريكه اللذين يقومان بتخزين البنزين المستعمل في القوارب لبارونات التهريب التي تحوله نحو الدول المجاورة.
كما تمكنت المصالح الأمنية خلال هذه العملية النوعية من توقيف أكبر الغطاسين على مستوى الجهة الشرقية المنحدر من بلدية شبيطة مختار بولاية الطارف. وبعد الحصول على إذن التفتيش من قبل وكيل الجمهورية تم مداهمة منزله وتوقيفه الغطاس المحترف وحجز عتاد وجهاز جد حساس فاقت قيمته المالية 250 مليون سنتيم، كما عثر بمنزله على كمية من المرجان الملكي قدرت بـ 270 غرام، الغطاس تم تحويله نحو مقر الأمن للتحقيق معه رفقة شركائه في العملية أين أنجز ملف جزائي ضدهم، أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للنظر في قضيتهم.
وحسب ذات المصدر، فقد قدرت القيمة المالية للعتاد المحجوز مليارا ونصف مليار سنتيم. ومن جهته، أكد يزيد بوبكيري، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن هذه العملية النوعية هي السادسة من نوعها خلال هذه السنة، التي تسعى من خلالها مصالح الأمن بولاية عنابة لتوقيف وتفكيك شبكات وطنية مختصة في سرقة ونهب المرجان تعمل على بيعه فيما بعد إلى شبكات دولية.
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تعد العملية السادسة من نوعها خلال هذه السنة
توقيف شبكة مختصة في سرقة المرجان الملكي بعنابة
آمال رمضاني
ضربت مصالح الأمن، بولاية عنابة بقوة، الخميس، معاقل نهب المرجان المنتشرة عبر الشريط الساحلي للولاية، حيث تمكنت، في عملية نوعية، من حجز أكثر من 5 كلغ من أجود أنواع المرجان، وهو ما يعرف بـ ''الأحمر الملكي''. هذه العملية التي تعد السادسة من نوعها في ظرف سنة، أسفرت أيضا عن توقيف شبكة إجرامية تنشط بحي سيدي سالم بعنابة متكونة من 6 أشخاص وحجز عتاد غطس فاقت قيمته المالية مليار سنتيم.
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حيث أكد الملازم الأول لوصيف عبد الناصر، رئيس فرقة البحث والتحري بأمن ولاية عنابة في تصريح لـ "الشروق"، أن هذه العملية تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها من بينها سرقة ونهب المرجان، عبر الشريط الساحلي لولاية عنابة، حيث استغلت مصالح الأمن الخارجي بسيدي سالم بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية عنابة معلومات دقيقة مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط على مستوى الوادي الفاصل بين حي سيدي سالم وسيبوس وبالتحديد خلف مقبرة الشهداء.
وبعد عملية ترصد ومتابعة الأشخاص ومعرفة طريقة الغوص وطرق نهبهم للمرجان في عرض الشريط الساحلي العنابي تم مداهمة المكان بتاريخ 9 من الشهر الجاري. وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص بينهم قاصر لا تتجاوز سنه 16 سنة، فيما فر شخص رابع في عرض الوادي. العملية أسفرت عن حجز 5 كلغ من المرجان الأحمر الملكي بالإضافة إلى معدات الغطس ومحركات من نوع ياماها و4 قوارب صيد خشبية تم تحويلها مباشرة نحو مقر المجموعة الإقليمية لحراس خفر السواحل، فيما حوّل الأشخاص الموقوفون نحو مقر الأمن للتحقيق معهم من طرف فرقة البحث والتدخل. التحقيقات أسفرت في الأخير عن تحديد هوية السائق وشريكه اللذين يقومان بتخزين البنزين المستعمل في القوارب لبارونات التهريب التي تحوله نحو الدول المجاورة.
كما تمكنت المصالح الأمنية خلال هذه العملية النوعية من توقيف أكبر الغطاسين على مستوى الجهة الشرقية المنحدر من بلدية شبيطة مختار بولاية الطارف. وبعد الحصول على إذن التفتيش من قبل وكيل الجمهورية تم مداهمة منزله وتوقيفه الغطاس المحترف وحجز عتاد وجهاز جد حساس فاقت قيمته المالية 250 مليون سنتيم، كما عثر بمنزله على كمية من المرجان الملكي قدرت بـ 270 غرام، الغطاس تم تحويله نحو مقر الأمن للتحقيق معه رفقة شركائه في العملية أين أنجز ملف جزائي ضدهم، أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للنظر في قضيتهم.
وحسب ذات المصدر، فقد قدرت القيمة المالية للعتاد المحجوز مليارا ونصف مليار سنتيم. ومن جهته، أكد يزيد بوبكيري، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن هذه العملية النوعية هي السادسة من نوعها خلال هذه السنة، التي تسعى من خلالها مصالح الأمن بولاية عنابة لتوقيف وتفكيك شبكات وطنية مختصة في سرقة ونهب المرجان تعمل على بيعه فيما بعد إلى شبكات دولية.