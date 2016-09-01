تمكنت مصالح الأمن الولائي بإيليزي من الإطاحة بامرأة تبلغ من العمر 40 سنة، تنحدر من خارج الولاية، وبحوزتها صفيحة مخدرات من الكيف المعالج، مقدرة بنحو 50 غراما، من المرجح أن تكون موجهة إلى الترويج وسط الشباب بمدينة إيليزي.
العملية تمت الأربعاء، بعد ورود معلومات إلى مصالح الأمن بإيليزي، تفيد بوجود امرأة تحمل كمية من المخدرات قادمة على متن حافلة إلى عاصمة الولاية، لتقوم بعدها فرقة البحث والتحري التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، بالتعمق في التحريات حول هذه المعلومات، ويقوم عناصر الشرطة بنصب كمين على مستوى محطة المسافرين، وفي حدود الساعة الواحدة ليلا، وصلت الحافلة التي كانت تقل المرأة المشتبه فيها، ثم نزلت هذه الأخيرة، بينما كان عناصر الشرطة يراقبون تحركاتها من أجل إسقاط شريك محتمل، وبعد نحو نصف ساعة من المراقبة ألقى عليها أفراد الأمن القبض.
وبعد إجراء عملية التفتيش من قبل شرطة كانت مع العناصر، تم ضبط صفيحة المخدرات بين ملابس المتهمة، قبل أن يتم تحويلها إلى مقر الأمن الولائي، وبعد إجراء التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية مع المتهمة، تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إيليزي، أين تم توجيه تهمة حيازة المخدرات بغرض الترويج، فيما استفادت المتهمة من المثول الفوري أمام القاضي، فيما طلبت التأجيل إلى حين تعيين محام لها.
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كانت قادمة على متن حافلة من خارج الولاية
توقيف امرأة تحمل صفيحة مخدرات بمحطة المسافرين بإيليزي
م. روابح
تمكنت مصالح الأمن الولائي بإيليزي من الإطاحة بامرأة تبلغ من العمر 40 سنة، تنحدر من خارج الولاية، وبحوزتها صفيحة مخدرات من الكيف المعالج، مقدرة بنحو 50 غراما، من المرجح أن تكون موجهة إلى الترويج وسط الشباب بمدينة إيليزي.
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العملية تمت الأربعاء، بعد ورود معلومات إلى مصالح الأمن بإيليزي، تفيد بوجود امرأة تحمل كمية من المخدرات قادمة على متن حافلة إلى عاصمة الولاية، لتقوم بعدها فرقة البحث والتحري التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، بالتعمق في التحريات حول هذه المعلومات، ويقوم عناصر الشرطة بنصب كمين على مستوى محطة المسافرين، وفي حدود الساعة الواحدة ليلا، وصلت الحافلة التي كانت تقل المرأة المشتبه فيها، ثم نزلت هذه الأخيرة، بينما كان عناصر الشرطة يراقبون تحركاتها من أجل إسقاط شريك محتمل، وبعد نحو نصف ساعة من المراقبة ألقى عليها أفراد الأمن القبض.
وبعد إجراء عملية التفتيش من قبل شرطة كانت مع العناصر، تم ضبط صفيحة المخدرات بين ملابس المتهمة، قبل أن يتم تحويلها إلى مقر الأمن الولائي، وبعد إجراء التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية مع المتهمة، تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إيليزي، أين تم توجيه تهمة حيازة المخدرات بغرض الترويج، فيما استفادت المتهمة من المثول الفوري أمام القاضي، فيما طلبت التأجيل إلى حين تعيين محام لها.