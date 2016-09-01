اتفاقية تسمح لروسيا استخدام قاعدة سورية لأجل غير مسمى

قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر اتفاقية مع الحكومة السورية تسمح لروسيا باستخدام قاعدة حميميم الجوية في سوريا لأجل غير مسمى.

ويشن سلاح الجو الروسي ضربات جوية دعما للرئيس السوري بشار الأسد من قاعدة حميميم.

وأعلنت روسيا هذا الأسبوع خططا لبناء قاعدة بحرية دائمة في ميناء طرطوس السوري.

وذكر الكرملين أن الإنفاق الدفاعي العادي في الميزانية الاتحادية السنوية سوف يوفر التكاليف المتعلقة بالاتفاقية التي أقرها بوتين.