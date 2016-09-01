يطالب سكان قرية افراك، التابعة لبلدية معاتقة جنوب ولاية تيزي وزو، بضرورة تدخل السلطات المحلية قصد حماية الثروة المائية عبر إنقاذ الينابيع الطبيعية الموجودة بها، من التلوث بسبب تسرب المياه القذرة إليها، بعدما تحولت القرية إلى مصب لقنوات الصرف الصحي القادمة من 10 قرى موجودة أعلى محيط القرية المذكورة.
وأفاد عضو من لجنة قرية افراك، في تصريح لـ"الشروق"، بأن السلطات المحلية أدرجت مشروعا لإنجاز قنوات الصرف الصحي لإخراج المياه القذرة القادمة من القرى المذكورة إلى الوادي، بمسافة لا تتعدى الكيلومترين. وهي المسافة التي قال المتحدث إنها ليست كافية لإنقاذ الينابيع الطبيعية، حيث يتطلب الأمر تمديدها أكثر.
وأضاف السيد "م. حكيم" أن المنطقة تعرف أزمة عطش حادة طيلة أيام السنة وتزداد حدة خلال موسم الصيف، وقديما كانت هذه الينابيع المنقذ الوحيد للعائلات بعد جفاف الحنفيات، الا أنه ومع تسرب المياه القذرة إليها، أصبحت لا تستغل حتى للغسل والاستعمالات الأخرى، فضلا عن استغلالها للشرب، ما جعل سكان القرية ولجنتها يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بحماية هذه الثروة من التلوث.
وأضاف السكان، في رسالة موجهة إلى والي تيزي وزو، أن الموقع الطبيعي لقريتهم جعل منها مصبا للمياه القذرة، الأمر الذي لا يهدد فقط الثروة المائية، إنما يهدد القرية ككل بكارثة طبيعية لتحولها إلى فضاء خصب لتكاثر الحشرات الضارة وانتشار أمراض تجاوزها الزمن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1العثور على الطفل أحمد ياسين جثة منزوعة اليدين والرجلين!
2السردين بـ 100 دج وصيادون يرمونه في البحر
3توقيف شبكة مختصة في سرقة المرجان الملكي بعنابة
4الأحياء السكنية الجديدة.. القصدير ينبعث من جديد!
5إدارة الترامواي تستنجد بعمال قسنطينة ووهران لإستئناف العمل بالعاصمة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
مؤاخَذات على مشروع صندوق الزّكاة
أحمد سليم قلالة
أخطاء البشر.. أم تكذيب دورة الشمس والقمر؟
عبد الناصر
الشعب يريد!
معلومي ياسين
تمرد خطير في المنتخب الوطني
أوحيدة علي
هل للجيل الثاني علاقة بالإصلاح التربوي؟
حسن خليفة
النظام التربوي الجزائري.. جردة حساب
أحمد سليم قلالة
اختلافنا رحمة.. وإن تعدّدت الآراء
عمار يزلي
ترميم العظام وهي رميم
محمد الهادي الحسني
الشخصية الدينية في روايات الطاهر وطار
جمال لعلامي
"أبو سنّ" لتدريب الخضر!
الفيديو
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بسبب المياه القذرة التي تصب في محيطها
سكان آيت افراك في معاتقة يطالبون بحماية الينابيع الطبيعية
رانية. م
يطالب سكان قرية افراك، التابعة لبلدية معاتقة جنوب ولاية تيزي وزو، بضرورة تدخل السلطات المحلية قصد حماية الثروة المائية عبر إنقاذ الينابيع الطبيعية الموجودة بها، من التلوث بسبب تسرب المياه القذرة إليها، بعدما تحولت القرية إلى مصب لقنوات الصرف الصحي القادمة من 10 قرى موجودة أعلى محيط القرية المذكورة.
تغطيات ذات صلة
سكان آيت افراك في معاتقة يطالبون بحماية الينابيع الطبيعية
العاصمة تستنزف ميزانيتها قبل نهاية السنة في عمليات تجديد الأرصفة
أزمة صفائح دموية بمصلحة طب الأطفال في مستشفى مصطفى باشا
منحنى “اغتيال الأطفال” في الجزائر يتغوّل تصاعديا
توقيف امرأة تحمل صفيحة مخدرات بمحطة المسافرين بإيليزي
وأفاد عضو من لجنة قرية افراك، في تصريح لـ"الشروق"، بأن السلطات المحلية أدرجت مشروعا لإنجاز قنوات الصرف الصحي لإخراج المياه القذرة القادمة من القرى المذكورة إلى الوادي، بمسافة لا تتعدى الكيلومترين. وهي المسافة التي قال المتحدث إنها ليست كافية لإنقاذ الينابيع الطبيعية، حيث يتطلب الأمر تمديدها أكثر.
وأضاف السيد "م. حكيم" أن المنطقة تعرف أزمة عطش حادة طيلة أيام السنة وتزداد حدة خلال موسم الصيف، وقديما كانت هذه الينابيع المنقذ الوحيد للعائلات بعد جفاف الحنفيات، الا أنه ومع تسرب المياه القذرة إليها، أصبحت لا تستغل حتى للغسل والاستعمالات الأخرى، فضلا عن استغلالها للشرب، ما جعل سكان القرية ولجنتها يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بحماية هذه الثروة من التلوث.
وأضاف السكان، في رسالة موجهة إلى والي تيزي وزو، أن الموقع الطبيعي لقريتهم جعل منها مصبا للمياه القذرة، الأمر الذي لا يهدد فقط الثروة المائية، إنما يهدد القرية ككل بكارثة طبيعية لتحولها إلى فضاء خصب لتكاثر الحشرات الضارة وانتشار أمراض تجاوزها الزمن.