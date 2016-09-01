بسبب المياه القذرة التي تصب في محيطها سكان آيت افراك في معاتقة يطالبون بحماية الينابيع الطبيعية

يطالب سكان قرية افراك، التابعة لبلدية معاتقة جنوب ولاية تيزي وزو، بضرورة تدخل السلطات المحلية قصد حماية الثروة المائية عبر إنقاذ الينابيع الطبيعية الموجودة بها، من التلوث بسبب تسرب المياه القذرة إليها، بعدما تحولت القرية إلى مصب لقنوات الصرف الصحي القادمة من 10 قرى موجودة أعلى محيط القرية المذكورة.

وأفاد عضو من لجنة قرية افراك، في تصريح لـ"الشروق"، بأن السلطات المحلية أدرجت مشروعا لإنجاز قنوات الصرف الصحي لإخراج المياه القذرة القادمة من القرى المذكورة إلى الوادي، بمسافة لا تتعدى الكيلومترين. وهي المسافة التي قال المتحدث إنها ليست كافية لإنقاذ الينابيع الطبيعية، حيث يتطلب الأمر تمديدها أكثر.

وأضاف السيد "م. حكيم" أن المنطقة تعرف أزمة عطش حادة طيلة أيام السنة وتزداد حدة خلال موسم الصيف، وقديما كانت هذه الينابيع المنقذ الوحيد للعائلات بعد جفاف الحنفيات، الا أنه ومع تسرب المياه القذرة إليها، أصبحت لا تستغل حتى للغسل والاستعمالات الأخرى، فضلا عن استغلالها للشرب، ما جعل سكان القرية ولجنتها يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بحماية هذه الثروة من التلوث.

وأضاف السكان، في رسالة موجهة إلى والي تيزي وزو، أن الموقع الطبيعي لقريتهم جعل منها مصبا للمياه القذرة، الأمر الذي لا يهدد فقط الثروة المائية، إنما يهدد القرية ككل بكارثة طبيعية لتحولها إلى فضاء خصب لتكاثر الحشرات الضارة وانتشار أمراض تجاوزها الزمن.