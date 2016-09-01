واشنطن تعد بتخفيف العقوبات عن السودان

كشف وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، عن قرب إصدار واشنطن قرارا يسمح للسودان باستيراد قطع غيار للقطارات والطائرات.

وقال الوزير في تصريح له الخميس، عقب عودته من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه بحث مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي، العلاقات الثنائية، والعقوبات على السودان، وملف اللاجئين، ومكافحة الاتجار بالبشر، لتقديم الدعم اللازم للخرطوم في هذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة وعدت برفع الحظر الاقتصادي الذي تفرضه على السودان قبل نهاية العام الحالي.

وخففت الولايات المتحدة، آواخر سبتمبر الماضي حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ نحو عقدين، عبر السماح بمعاملات مصرفية مع الخارج كانت مدرجة ضمن برنامج الحظر، ما رفع سقف الآمال بإمكانية رفع كامل للعقوبات.

وصدر بيان صحفي عن السفارة الأمريكية في الخرطوم في سبتمبر الماضي، أشارت فيه إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية استضافت مؤتمرا حول العقوبات الأمريكية على السودان بغرض شرح الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات، وتوضيح ما لا يزال محظورا.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وضعت السودان في اللائحة الأمريكية للدول الراعية للارهاب في أوت 1993 عقب حرب الخليج، وقد أضرت العقوبات المفروضة على السودان بشدة بالاقتصاد والبنية التحتية، مما أدى إل نقص كبير في المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات.