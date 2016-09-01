عثر على نقوش جدارية، قد تعود إلى 14 ألف سنة في كهف يقع تحت مبنى سكني في مجمع ليكيتيو السياحي البحري في بلاد الباسك الإسبانية، على ما أفادت السلطات المحلية.
وقال مسؤول التراث في الحكومة المحلية أندوني ايتوربه: "عثر مستكشفو مغارات على حوالي 50 نقشاً" يصل طول بعضها إلى 150 سنتمتراً وتمثل أحصنة وثيراناً وأسوداً في قعر "كهف يصعب جداً الوصول إليه" يقع في مبنى سكني في وسط مدينة ليكيتيو.
ويفيد مستكشفو المغارات وعلماء الآثار الذين درسوا هذه النقوش التي اكتشفت في ماي، أنها مجموعة النقوش "الأجمل والأهم" في شبه الجزيرة الإيبيرية.
ولن يفتح الكهف أمام زيارات الجمهور بسبب صعوبة الوصول إليه ومن أجل المحافظة على النقوش.
ويعقد نهاية أكتوبر مؤتمر يجمع خبراء أوروبيين في النقش على الصخور لمناقشة هذا الاكتشاف.
وأدرج فن النقش على الصخر في العصر الحجري القديم في شمال إسبانيا ولا سيما رسوم الثيران في التاميرا في منطقة كانتابريا، في قائمة اليونسكو لتراث العالمي للبشرية.
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في كهف تحت مبنى في إسبانيا
اكتشاف نقوش صخرية تعود إلى 14 ألف سنة
وكالات
عثر على نقوش جدارية، قد تعود إلى 14 ألف سنة في كهف يقع تحت مبنى سكني في مجمع ليكيتيو السياحي البحري في بلاد الباسك الإسبانية، على ما أفادت السلطات المحلية.
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وقال مسؤول التراث في الحكومة المحلية أندوني ايتوربه: "عثر مستكشفو مغارات على حوالي 50 نقشاً" يصل طول بعضها إلى 150 سنتمتراً وتمثل أحصنة وثيراناً وأسوداً في قعر "كهف يصعب جداً الوصول إليه" يقع في مبنى سكني في وسط مدينة ليكيتيو.
ويفيد مستكشفو المغارات وعلماء الآثار الذين درسوا هذه النقوش التي اكتشفت في ماي، أنها مجموعة النقوش "الأجمل والأهم" في شبه الجزيرة الإيبيرية.
ولن يفتح الكهف أمام زيارات الجمهور بسبب صعوبة الوصول إليه ومن أجل المحافظة على النقوش.
ويعقد نهاية أكتوبر مؤتمر يجمع خبراء أوروبيين في النقش على الصخور لمناقشة هذا الاكتشاف.
وأدرج فن النقش على الصخر في العصر الحجري القديم في شمال إسبانيا ولا سيما رسوم الثيران في التاميرا في منطقة كانتابريا، في قائمة اليونسكو لتراث العالمي للبشرية.