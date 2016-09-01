تخصص للأمن البحري والتنمية في إفريقيا سلال يمثل رئيس الجمهورية في قمة الإتحاد الإفريقي بالطوغو

كلف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول، عبد المالك سلال، ليمثله في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية المخصصة للأمن البحري والتنمية في إفريقيا التي ستنعقد يوم 15 أكتوبر في عاصمة الطوغو، لومي.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، الجمعة، أن القمة التي ستجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ستدرس وتعتمد ميثاقا موجها لمكافحة القرصنة البحرية ووضع الشروط الملائمة لتنمية القارة الإفريقية.

وأضاف المصدر أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة.