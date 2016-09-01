تفيد أصداء من عاصمة الغاز الجزائري، أن عمال المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج بمدينة حاسي الرمل الواقعة جنوب الأغواط، يعتزمون الدخول بداية الأسبوع المقبل في إضراب عن الطعام، يشمل قواعد الحياة ومختلف المعامل ووحدات النفط والغاز المنتشرة عبر الصحراء الكبرى.
تنديدا منهم بحرمانهم من التقاعد المسبق، مهددين بتصعيد لهجة الاحتجاج السلمي، ما لم يتقرر العدول عن ما هو متوقّع إقراره بشأن التقاعد، وفي ذلك تأكيد من قبل بعض المشاركين في الوقفة السلمية الأخيرة بقاعدة 1000 سرير، أن لا خيار لهم بعد سلسلة الاحتجاجات المنددة بالقرار المرتقب، سوى الإضراب عن الطعام لمدة يومين قابلين للتمديد، وإن كانت لذلك آثار سلبية على صحة العمال خاصة ذوي الأمراض المزمنة بينهم، في ظل معنوياتهم المنحطة، عقب سماعهم بالخبر الشؤم حسبهم.
ويطالب المعنيون الوزير الأول، بالتدخل المسؤول، لإعادة النظر في القرار المرفوض من قبلهم، والإبقاء على نظام التقاعد المعمول به سلفا. مع إمكانية تحديد مدة خدمة معينة، حدا أدنى لسن التقاعد، سيما وأن غالبية العمال كانوا يحلمون ليلا ونهارا باليوم الذي يحالون فيه على التقاعد، ولقاء أهلهم وذويهم، وقضاء ما تبقى من أعمارهم بجوارهم، بعد عشرات السنين من العمل المضني في الصحراء، المتميزة بظروف طبيعة قاسية حسب أقوالهم.
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عمال سوناطراك بحاسي الرمل يهددون بالاحتجاج بسبب قرار التقاعد!
الشريف داودي
تفيد أصداء من عاصمة الغاز الجزائري، أن عمال المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج بمدينة حاسي الرمل الواقعة جنوب الأغواط، يعتزمون الدخول بداية الأسبوع المقبل في إضراب عن الطعام، يشمل قواعد الحياة ومختلف المعامل ووحدات النفط والغاز المنتشرة عبر الصحراء الكبرى.
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تنديدا منهم بحرمانهم من التقاعد المسبق، مهددين بتصعيد لهجة الاحتجاج السلمي، ما لم يتقرر العدول عن ما هو متوقّع إقراره بشأن التقاعد، وفي ذلك تأكيد من قبل بعض المشاركين في الوقفة السلمية الأخيرة بقاعدة 1000 سرير، أن لا خيار لهم بعد سلسلة الاحتجاجات المنددة بالقرار المرتقب، سوى الإضراب عن الطعام لمدة يومين قابلين للتمديد، وإن كانت لذلك آثار سلبية على صحة العمال خاصة ذوي الأمراض المزمنة بينهم، في ظل معنوياتهم المنحطة، عقب سماعهم بالخبر الشؤم حسبهم.
ويطالب المعنيون الوزير الأول، بالتدخل المسؤول، لإعادة النظر في القرار المرفوض من قبلهم، والإبقاء على نظام التقاعد المعمول به سلفا. مع إمكانية تحديد مدة خدمة معينة، حدا أدنى لسن التقاعد، سيما وأن غالبية العمال كانوا يحلمون ليلا ونهارا باليوم الذي يحالون فيه على التقاعد، ولقاء أهلهم وذويهم، وقضاء ما تبقى من أعمارهم بجوارهم، بعد عشرات السنين من العمل المضني في الصحراء، المتميزة بظروف طبيعة قاسية حسب أقوالهم.