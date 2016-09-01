انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورا لنجم هوليوود، مورغان فريمان، خلال زيارته لإحدى الحسينيات في العاصمة البريطانية لندن.
وجاءت زيارة الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، مورغان فريمان لحسينية تابعة لمؤسسة الإمام الخوئي الدينية، خلال جلسة لإحياء مراسم عاشوراء.
وتبين الصور فريمان وهو جالس على الأرض ويحيط به رواد الحسينية من مختلف الأعمار وهم يرتدون السواد.
وتكهن البعض أن تكون زيارة فريمان للحسينية بسبب اعتناقه الإسلام وتحديدا المذهب الشيعي، لكن مصادر إعلامية أكدت أن الزيارة كانت أثناء تصوير الممثل حلقة خاصة عن الأديان لقناة "ناشيونال جيوغرافيك".
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لماذا زار مورغان فريمان حسينية شيعية في لندن؟
وكالات
انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورا لنجم هوليوود، مورغان فريمان، خلال زيارته لإحدى الحسينيات في العاصمة البريطانية لندن.
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وجاءت زيارة الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، مورغان فريمان لحسينية تابعة لمؤسسة الإمام الخوئي الدينية، خلال جلسة لإحياء مراسم عاشوراء.
وتبين الصور فريمان وهو جالس على الأرض ويحيط به رواد الحسينية من مختلف الأعمار وهم يرتدون السواد.
وتكهن البعض أن تكون زيارة فريمان للحسينية بسبب اعتناقه الإسلام وتحديدا المذهب الشيعي، لكن مصادر إعلامية أكدت أن الزيارة كانت أثناء تصوير الممثل حلقة خاصة عن الأديان لقناة "ناشيونال جيوغرافيك".