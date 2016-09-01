توقيف 11 حراقا من جنسية مغربية وسورية تدمير مخابئ وألغام تقليدية بسكيكدة وباتنة وسيدي بلعباس

تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، في كل من سكيكدة وباتنة وسيدي بلعباس، الخميس، من كشف وتدمير خمسة (05) مخابئ للإرهابيين وثلاثة (03) ألغام تقليدية الصنع.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن "في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سكيكدة وباتنة/ن.ع.5 وسيدي بلعباس/ن.ع.2، يوم 13 أكتوبر 2016، من كشف وتدمير خمسة (05) مخابئ للإرهابيين وثلاثة (03) ألغام تقليدية الصنع."

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من عين تموشنت وغليزان وسيدي بلعباس وتلمسان ومعسكر/ن.ع.2، ثمانية (08) تجار مخدرات، فيما تم حجز (202) كيلوغرام من الكيف المعالج و(507) وحدة من مختلف المشروبات بالإضافة إلى (08) مركبات.

وبالوادي وبسكرة/ن.ع.4، أوقف عناصر الدرك الوطني مهربين (02) على متن شاحنتين (02) محملتين بـ (70) قنطارا و(60) كيلوغرام من التبغ، فيما تم توقيف شخصين (02) بالأغواط بحوزتهما بندقيتي صيد (02) وكمية من الذخيرة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثمانية(08) مهربين، فيما حجزت شاحنتين (02) ودراجة نارية و(66) قطعة غيار عربات الوزن الثقيل.

كما أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب أزيد من (20611) لتر من الوقود.

من جهة أخرى، أوقف عناصر حرس الحدود بتلمسان إحدى عشر(11) مهاجرا غير شرعي، منهم تسعة (09) من جنسية مغربية وسوريان (02).