هزة أرضية بقوة 3 درجات بالمسيلة

سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على مقياس ريشتر، الجمعة على الساعة13 و20 د بالتوقيت المحلي، جنوب شرق سيدي عيسى بولاية المسيلة، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن موقع الهزة قد حدد بـ 7 كلم جنوب شرق سيدي عيسى.