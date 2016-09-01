هزة أرضية بقوة 3 درجات بالمسيلة

date 2016/10/14 views 837 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على مقياس ريشتر، الجمعة على الساعة13 و20 د بالتوقيت المحلي، جنوب شرق سيدي عيسى بولاية المسيلة، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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وأوضح المصدر ذاته أن موقع الهزة قد حدد بـ 7 كلم جنوب شرق سيدي عيسى.

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