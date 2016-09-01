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سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على مقياس ريشتر، الجمعة على الساعة13 و20 د بالتوقيت المحلي، جنوب شرق سيدي عيسى بولاية المسيلة، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح المصدر ذاته أن موقع الهزة قد حدد بـ 7 كلم جنوب شرق سيدي عيسى.
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هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
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هزة أرضية بقوة 3 درجات بالمسيلة
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على مقياس ريشتر، الجمعة على الساعة13 و20 د بالتوقيت المحلي، جنوب شرق سيدي عيسى بولاية المسيلة، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
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وأوضح المصدر ذاته أن موقع الهزة قد حدد بـ 7 كلم جنوب شرق سيدي عيسى.