أسود تلتهم فريستها على مرأى الناس وسط طريق مزدحم!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام مجموعة من الأسود بالتهام فريستهم وسط طريق مزدحم بالسيارات، ما تسبب في توقف حركة المرور على الطريق لست ساعات متواصلة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره أحد المرشدين السياحيين بالقرب من محمية طبيعية في جنوب أفريقيا، تجمع نحو 15 أسدا حول فريسة والتهامهم لها بشراهة على مرأى من العديد من سائقي السيارات الذين توقفوا على مسافة قريبة من الأسود.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قام عدد من سائقي السيارات بتجاوز الأسود الضخمة بحذر بعد أن ملوا من الانتظار حتى تنهي الأسود وليمتها، وبعد ساعات طويلة من الانتظار انتهت الأسود من التهام فريستها وتمكنت السيارات من عبور الطريق بأمان.