شن تلاميذ الطور الثانوي والمتوسط، بقرية يزار ببلدية الشرايع، غرب ولاية سكيكدة، صباح الخميس، حركة احتجاجية عارمة، أقدموا من خلالها على غلق الطريق الولائي رقم 39 الرابط بين دائرتي القل بسكيكدة والميلية بجيجل، مرورا ببلدية بني زيد، وبالضبط بالقرب من التكنة العسكرية، وذلك للتعبير عن استيائهم من نقص النقل المدرسي باتجاه ثانوية الشريف الزاهي ومتوسطة صالح بودليوة ببني زيد التي يدرسون بهما.
وقد ذكر التلاميذ أنهم يجدون صعوبة كبيرة في الالتحاق بمقاعد الدراسة منذ بداية الموسم الدراسي، بسبب نقص النقل المدرسي، لأن البلدية خصصت لهم حافلة للنقل الجماعي من نوع "جي 9" تتسع لـ 18 مقعدا، وذلك لا يكفي لنقلهم دفعة واحدة، ما يضطر البعض منهم إلى التوجه في سيارات الفرود بمبالغ تصل إلى 40 دج يوميا، فيما يعجز الكثير من التلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة، ويعودون أدراجهم إلى المنازل، بسبب ظروفهم الاجتماعية المزرية التي لا تمكّنهم من توفير هذا المبلغ، وهي بمثابة أعباء إضافية للعائلات المعوزة، والوضعية تزداد حسبهم تعقيدا، خاصة في فصل الشتاء، وطالبوا بتخصيص حافلة تتسع لـ 30 مقعدا.
وقد أبدى البعض منهم استياءهم الشديد من تجاهل السلطات المحلية لبلدية الشرايع، لهذه المشكلة، التي أرقت حياة التلاميذ وعائلاتهم على حد سواء، وهي الوضعية التي تهدد مستقبلهم الدراسي لاسيما بالنسبة للمتمدرسين في الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا وعليه يطالبون من البلدية الإسراع في معالجة المشكلة قبل فوات الأوان، وتنقل رئيس بلدية الشرايع إلى موقع الاحتجاج ووعدهم بتوفير حافلة تتسع لـ 30 مقعدا لينهوا احتجاجهم، لتعود الحركة عبر الطريق المذكور.
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تلاميذ يغلقون الطريق للمطالبة بالنقل المدرسي
إسلام بوشليق
شن تلاميذ الطور الثانوي والمتوسط، بقرية يزار ببلدية الشرايع، غرب ولاية سكيكدة، صباح الخميس، حركة احتجاجية عارمة، أقدموا من خلالها على غلق الطريق الولائي رقم 39 الرابط بين دائرتي القل بسكيكدة والميلية بجيجل، مرورا ببلدية بني زيد، وبالضبط بالقرب من التكنة العسكرية، وذلك للتعبير عن استيائهم من نقص النقل المدرسي باتجاه ثانوية الشريف الزاهي ومتوسطة صالح بودليوة ببني زيد التي يدرسون بهما.
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وقد ذكر التلاميذ أنهم يجدون صعوبة كبيرة في الالتحاق بمقاعد الدراسة منذ بداية الموسم الدراسي، بسبب نقص النقل المدرسي، لأن البلدية خصصت لهم حافلة للنقل الجماعي من نوع "جي 9" تتسع لـ 18 مقعدا، وذلك لا يكفي لنقلهم دفعة واحدة، ما يضطر البعض منهم إلى التوجه في سيارات الفرود بمبالغ تصل إلى 40 دج يوميا، فيما يعجز الكثير من التلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة، ويعودون أدراجهم إلى المنازل، بسبب ظروفهم الاجتماعية المزرية التي لا تمكّنهم من توفير هذا المبلغ، وهي بمثابة أعباء إضافية للعائلات المعوزة، والوضعية تزداد حسبهم تعقيدا، خاصة في فصل الشتاء، وطالبوا بتخصيص حافلة تتسع لـ 30 مقعدا.
وقد أبدى البعض منهم استياءهم الشديد من تجاهل السلطات المحلية لبلدية الشرايع، لهذه المشكلة، التي أرقت حياة التلاميذ وعائلاتهم على حد سواء، وهي الوضعية التي تهدد مستقبلهم الدراسي لاسيما بالنسبة للمتمدرسين في الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا وعليه يطالبون من البلدية الإسراع في معالجة المشكلة قبل فوات الأوان، وتنقل رئيس بلدية الشرايع إلى موقع الاحتجاج ووعدهم بتوفير حافلة تتسع لـ 30 مقعدا لينهوا احتجاجهم، لتعود الحركة عبر الطريق المذكور.