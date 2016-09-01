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لمناقشة ملفات السّكن الوظيفي وشهادة الدكتوراه والتأهيل الجامعي
حجار يلتقي السبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين
تجتمع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين اليوم، برئاسة أمينها العام مسعود عمارنة، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، في إطار اللقاءات التشاورية التي باشرها الأخير منذ توليه إدارة شؤون القطاع مع الشركاء الاجتماعيون.
ويتناول اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، جملة من القضايا والمسائل التي تهم أكثر من 57 ألف أستاذ جامعي دائم. وفي هذا السياق تُثمّن النقابة مختلف قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الصادرة بشان القطاع والتي وصفتها بالتاريخية والجريئة.
وبخصوص ملف السّكن، يُرتقب أن يتمّ طرح الملف مع ضرورة توزيع السكنات الجاهزة، والمطالبة بإسراع وتيرة السكنات المتبقية والمقدرة بـ 3آلاف مسكن من أصل 10500 سكن، بالإضافة إلى ضرورة منح الأساتذة حصصا سكنية أخرى من مختلف الصيغ المتاحة، بما في ذلك المطالبة بقروض للحصول على سكن.
كما سيناقش المجتمعون بعض القرارات، ومنها ملف التأهيل الجامعي ومناقشة الدكتوراه، حيث عبّر الأمين العام للنقابة الدكتور مسعود عمارنة عن ارتياحه لإعلان وزير القطاع قُرب الإفصاح عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتأهيل الجامعي، باعتباره مطلبا تقليديا للنقابة، مؤكدا بالقول إن "النقابة تضع كل ثقتها في الإجراءات والتي من دون شك ستكون في صالح الأساتذة".
الاستاد ح.ع - الجزائر2016/10/14 على 21:321
نحن في انتظار هده القرارات التاريخية.....مند زمن طويل..مند عهد حراوبية الدي اوصل الجامعة الي لكارثة بتطبيقه العشوائي للlmd و الوصول في النهاية حاليا الي le chaos كما عبر عليه سيادة الوزير الحالي حجار....نحن في انتظار الفرج من اجل مناقشة رسالة الدكتوراه و التاهيل التلقائي بعد دلك.........