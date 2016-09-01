قانون الأسلاك المشتركة قبل نهاية السنة.. لكحل: ترسيم أعوان التمريض "المؤقتين" بالمستشفيات

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال الصحة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عمار لكحل، أن إثراء قانون الأسلاك المشتركة سيكون قبل نهاية سنة 2016، مؤكدا أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة، عن تعديل وإضافة بعض المواد لم يتم إدراجها بقانون الأسلاك المشتركة التابعة لعدة قطاعات قبل نهاية هذه السنة مذكرا ببعض الرتب على غرار مهندس دولة ومحاسب رئيسي.

وحول اللقاء الذي جمع النقابة بإطارات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أول أمس الخميس، والمتعلق بتسوية وضعية بعض الأسلاك والأخذ بعين الاعتبار انشغالات القطاع، عبر المتحدث عن ارتياحه "للنتائج الإيجابية المسجلة والاستعداد التام للوزارة لتلبية البعض منها قريبا"، مشيرا إلى تنظيم لقاء آخر خلال شهر مارس المقبل مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لطرح وتسوية مشاكل أخرى

وأشار مسؤول النقابة، إلى ترسيم أعوان التمريض الذين التحقوا ببعض المؤسسات الصحية خلال موسم 2012 /2013 وظلوا يشتغلون بعقود وتسوية وضعية المناصب العليا للأسلاك شبه طبية التي ظلت منحهم عالقة ناهيك عن تثبيت عقود العمال المؤقتين والمتعاقدين.

ومن بين مطالب النقابة الأخرى التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة، ذكّر لكحل بتسوية وضعية السلك شبه الطبي (52 ألف عون) من خلال الترقية الآلية، مثمنا مشروع قانون الصحة الجديد الذي فصل بين مجالس أخلاقيات وأدبيات المهنة الخاصة بكل سلك مما سيساهم - حسبه- في دفاع كل سلك على مهنته وتفادي الخلط الذي كان فيما سبق.

ومن بين الملفات الأخرى التي تجتهد النقابة لإيجاد حلول لها شدد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال الصحة على ضرورة ضمان الأمن داخل المؤسسات وحماية مستخدمي هذا القطاع من العنف الذي يتعرضون له في العديد من المؤسسات يوميا.

وأكد لكحل من جانب آخر على وضع برامج تكوينية إجبارية متواصلة لجميع الأسلاك حتى يواكبوا التطورات المسجلة في الميدان ويساهمون في تحسين الأداء للمريض، معبرا عبر عن أسفه من المضايقات التي يتعرض لها النقابيون من خلال ممارسة نشاطاتهم في بعض الولايات مشيرا على سبيل المثال إلى ولايات كل من قالمة وسعيدة وسطيف، داعيا المسيرين إلى ضرورة احترام القوانين السارية المفعول، وداعا بالمناسبة إلى ضمان توزيع عادل للأطباء الأخصائيين بمختلف مناطق الوطن لاسيما بمناطق الجنوب والهضاب العليا بالإضافة إلى توفير الأدوية بمصالح الاستعجالات الطبية والتوليد.