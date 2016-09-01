قرر وزير التربية والتعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت الجمعة تعليق كل نشاط مهني مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) على الفور بعد تصويت إحدى لجانها على مشروعي قرارين حول القدس.
وقال الوزير الذي يشغل ايضا منصب رئيس لجنة اسرائيل لدى اليونسكو في بيان "وفقا لهذا التصويت ستتوقف فورا كل مشاركة ونشاط للجنة الإسرائيلية مع المنظمة الدولية، ولن تجري اية لقاءات او مقابلات، ولن يجري اي تعاون فني مع منظمة تقدم الدعم للإرهاب" على حدّ وصفه.
والنصان اللذان قدمتهما دول عربية بينها الجزائر ومصر ولبنان الخميس اعتمدا في جلسة لإحدى اللجان في اليونسكو بـ24 صوتا مقابل ستة اصوات معارضة وامتناع 26 وغياب اثنين، على ان يعرضا الثلاثاء المقبل للتصويت امام المجلس التنفيذي لليونسكو.
ووجه الوزير الإسرائيلي إلى دول العالم الممثلة في المنظمة برسائل جاء فيها ان "قرار امس هو إنكار للتاريخ ويعطي دعما للإرهاب" كما وصفه.
ويهدف مشروعا القرارين حول فلسطين المحتلة إلى "الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية".
ويطالب مشروع قرار حول المسجد الأقصى اسرائيل "القوة المحتلة، بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائماً حتى سبتمبر من عام 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد".
كما يطالب إسرائيلَ بوقف انتهاكاتها بحق المسجد.
ووُصفت إسرائيل في النصين بأنها قوة احتلال، كما حدث عندما اعتمد في منتصف افريل قرار من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو ومقره باريس. وعبرت الدولة العبرية حينذاك عن أسفها، لأن القرار "ينكر العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وجبل الهيكل" وخصوصا بسبب استخدامه المصطلح العربي للمكان.
وخلافا للنص الذي أقر في افريل، فإن القرار الجديد "يؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للديانات السماوية الثلاث" وفق ما أشار مصدر دبلوماسي فلسطيني.
ورحبت حركتا "فتح" و"حماس"، بمصادقة لجنة الشؤون الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الخميس، على مشروع قرار ينفي وجود أي علاقة تاريخية بين اليهود والمسجد الأقصى.
واعتبرت الحركتان، في تصريحين منفصلين لهما، قرار "اليونسكو" انتصاراً للشعب الفلسطيني وخطوة في الاتجاه الصحيح، وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدّساته.
وصوتت 24 دولة لصالح القرار المقدم للجنة الشؤون الخارجية بالمنظمة، مقابل 6 دول فقط عارضته، و26 دولة امتنعت عن التصويت وتغيَّب ممثلو دولتين خلال الاجتماع المنعقد في مقر "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.
وأشار إلى أن القدس تعد مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1صدام كان يعذّب معارضيه في غرفة سرية بنيويورك!
2اتفاقية تسمح لروسيا استخدام قاعدة سورية لأجل غير مسمى
370 بالمائة من مسلمي أمريكا ينوون التصويت لكلينتون
4واشنطن تعد بتخفيف العقوبات عن السودان
5اليونسكو تنسف المزاعم التاريخية لليهود في القدس
Français English
الرأي
سلطان بركاني
مؤاخَذات على مشروع صندوق الزّكاة
أحمد سليم قلالة
أخطاء البشر.. أم تكذيب دورة الشمس والقمر؟
عبد الناصر
الشعب يريد!
معلومي ياسين
تمرد خطير في المنتخب الوطني
أوحيدة علي
هل للجيل الثاني علاقة بالإصلاح التربوي؟
حسن خليفة
النظام التربوي الجزائري.. جردة حساب
أحمد سليم قلالة
اختلافنا رحمة.. وإن تعدّدت الآراء
عمار يزلي
ترميم العظام وهي رميم
محمد الهادي الحسني
الشخصية الدينية في روايات الطاهر وطار
جمال لعلامي
"أبو سنّ" لتدريب الخضر!
الفيديو
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
أكدت نفي أي علاقة لهم بـ"جبل الهيكل" المزعوم
اليونسكو تنسف المزاعم التاريخية لليهود في القدس
القسم الدولي / وكلات
قرر وزير التربية والتعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت الجمعة تعليق كل نشاط مهني مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) على الفور بعد تصويت إحدى لجانها على مشروعي قرارين حول القدس.
تغطيات ذات صلة
صدام كان يعذّب معارضيه في غرفة سرية بنيويورك!
اليونسكو تنسف المزاعم التاريخية لليهود في القدس
واشنطن تعد بتخفيف العقوبات عن السودان
70 بالمائة من مسلمي أمريكا ينوون التصويت لكلينتون
اتفاقية تسمح لروسيا استخدام قاعدة سورية لأجل غير مسمى
وقال الوزير الذي يشغل ايضا منصب رئيس لجنة اسرائيل لدى اليونسكو في بيان "وفقا لهذا التصويت ستتوقف فورا كل مشاركة ونشاط للجنة الإسرائيلية مع المنظمة الدولية، ولن تجري اية لقاءات او مقابلات، ولن يجري اي تعاون فني مع منظمة تقدم الدعم للإرهاب" على حدّ وصفه.
والنصان اللذان قدمتهما دول عربية بينها الجزائر ومصر ولبنان الخميس اعتمدا في جلسة لإحدى اللجان في اليونسكو بـ24 صوتا مقابل ستة اصوات معارضة وامتناع 26 وغياب اثنين، على ان يعرضا الثلاثاء المقبل للتصويت امام المجلس التنفيذي لليونسكو.
ووجه الوزير الإسرائيلي إلى دول العالم الممثلة في المنظمة برسائل جاء فيها ان "قرار امس هو إنكار للتاريخ ويعطي دعما للإرهاب" كما وصفه.
ويهدف مشروعا القرارين حول فلسطين المحتلة إلى "الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية".
ويطالب مشروع قرار حول المسجد الأقصى اسرائيل "القوة المحتلة، بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائماً حتى سبتمبر من عام 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد".
كما يطالب إسرائيلَ بوقف انتهاكاتها بحق المسجد.
ووُصفت إسرائيل في النصين بأنها قوة احتلال، كما حدث عندما اعتمد في منتصف افريل قرار من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو ومقره باريس. وعبرت الدولة العبرية حينذاك عن أسفها، لأن القرار "ينكر العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وجبل الهيكل" وخصوصا بسبب استخدامه المصطلح العربي للمكان.
وخلافا للنص الذي أقر في افريل، فإن القرار الجديد "يؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للديانات السماوية الثلاث" وفق ما أشار مصدر دبلوماسي فلسطيني.
ورحبت حركتا "فتح" و"حماس"، بمصادقة لجنة الشؤون الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الخميس، على مشروع قرار ينفي وجود أي علاقة تاريخية بين اليهود والمسجد الأقصى.
واعتبرت الحركتان، في تصريحين منفصلين لهما، قرار "اليونسكو" انتصاراً للشعب الفلسطيني وخطوة في الاتجاه الصحيح، وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدّساته.
وصوتت 24 دولة لصالح القرار المقدم للجنة الشؤون الخارجية بالمنظمة، مقابل 6 دول فقط عارضته، و26 دولة امتنعت عن التصويت وتغيَّب ممثلو دولتين خلال الاجتماع المنعقد في مقر "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.
وأشار إلى أن القدس تعد مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.