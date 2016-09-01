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لجرد نشاطاتها وتقييم حصيلتها الطبية
45 مسؤولا لتفتيش المستشفيات والعيادات عبر 16 ولاية
تشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، غدا، في عملية "تفتيشية وتقييمية واسعة" تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية، وسيتولى مهمة التفتيش 45 إطارا مركزيا.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة فالعملية المقرر أن تنطلق غدا تأتي في أعقاب "عملية التفتيش الأولى التي مست 16 ولاية وبأمر من الوزير، وسيباشر 45 إطارا مركزيا بداية من الغد، عملية تفتيشية وتقييمية واسعة تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية أخرى".
وستعكف فرق التفتيش هذه المرة -يضيف البيان- على "التدقيق في حصيلة النشاطات الطبية والجراحية لمختلف المصالح الطبية لمعرفة مستوى مردودية كل مصلحة من حيث عدد الفحوصات المقدمة ونوعيتها وعدد العمليات الجراحية المنجزة واحترام المداومة والتنظيم فيما يخص نشاط الممارسين".
كما ستعمل هذه الفرق على "معاينة الجوانب التنظيمية والتسييرية وظروف استقبال وتوجيه المرضى والتكفل بهم". ومن جهة أخرى، ستكون حصيلة المؤسسات الصحية العمومية في مجالات التوأمة والعلاج المنزلي وإخراج الفحوصات محل تقييم لكل مصلحة ومؤسسة، ولا يستبعد أن تفضي التقارير التي ستحول على الوزير إلى إجراء حركة تحويلات وتغييرات على رأس المديريات الولائية للصحة، وعلى مستوى مديري المراكز والمؤسسات الاستشفائية.
AZIZ - ALGER2016/10/14 على 21:311
التسيب في الجزائر لا يعني قطاع دون آخر فهو عام ومعالجته لن تكن الا بالضرب بيد من حديد لكل متلاعب بالصالح العام صدق لامير عبد القادر لما قال {سجن وسوط ومغرم}فلا القانون ولا لجان التحقيق والتفتيش قادرة على محاربة الفساد والتسيب
hakim - setif2016/10/14 على 22:012
الاولى مراقبه اداء المسيرين وعلاقتهم بالمستخدمين من حيث :
1 حقيقة دور المسير في المؤسسات
.2 كيف هو حال تسيير الكفاءات البشرية بالمؤسسات
.3 ما مدى تطبيق نظام تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسات
و هذا من خلال :القدرة على التأثير في الجماعة التي يتولى قياده, وتوجيه السلوك نحو الأهداف
-المرغوبة ؛القدرة على الاستفادة من خبرات جميع العاملين في المؤسسة ؛الإيمان بالعدالة و الإنصاف - و المساواة في الحقوق والواجبات ؛القدرة على اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر , - والمعاملة الحسنة للأفراد