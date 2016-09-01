علمت "الشروق" أن موقوفا حاول الفرار من مصلحة جراحة العظام، بالطابق الأول لمستشفى دحو دحاوى بالمحمدية في ولاية معسكر الخميس، في أعقاب توقيفه من قبل مصالح الأمن في قضية نصب واحتيال، كان متابعا بها إلى غاية توقيفه.
ولدى عرضه على الطبيب المختص قبل تقديمه للمحكمة بعد شكواه من ألم في الرجل، حاول الفرار بعد رمي نفسه من الطابق الأول وركضه محاولا الابتعاد، غير أنه لم يتمكن من الفرار وتم توقيفه مجددا من طرف مصالح الأمن.
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محاولة فرار موقوف من مستشفى بمعسكر
قادة مزيلة
علمت "الشروق" أن موقوفا حاول الفرار من مصلحة جراحة العظام، بالطابق الأول لمستشفى دحو دحاوى بالمحمدية في ولاية معسكر الخميس، في أعقاب توقيفه من قبل مصالح الأمن في قضية نصب واحتيال، كان متابعا بها إلى غاية توقيفه.
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ولدى عرضه على الطبيب المختص قبل تقديمه للمحكمة بعد شكواه من ألم في الرجل، حاول الفرار بعد رمي نفسه من الطابق الأول وركضه محاولا الابتعاد، غير أنه لم يتمكن من الفرار وتم توقيفه مجددا من طرف مصالح الأمن.