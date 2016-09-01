50 دركيا شارك في عملية تحريره مخمور يختطف الرضيع إلياس في وهران للانتقام من والدته

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، الخميس، من تحرير الرضيع الذي اهتز حي كوكا بوهران على وقع خبر تعرضه للاختطاف وتحويله إلى مكان مجهول، حيث عثر عليه محتجزا داخل مبنى قديم برفقة المختطف وصديقه، ليتم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما على التحقيق الأمني بمقر الفرقة.

وحسب مسؤولة خلية الإعلام لدى مجموعة الدرك الوطني بوهران، فإن الأمر يتعلق بجار الضحية الذي أقدم في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس، وهو في حالة ثمالة متقدمة، وعلى غير عادته على اقتحام بيت جارته، البالغة من العمر 32 سنة، والتي تقيم رفقة طفلها الصغير الذي لا يتجاوز سنه الثلاثة أشهر، محاولا في البداية الاعتداء عليها، لكنها تحت تأثير الصدمة فرت هاربة للاستنجاد بجيرانها، تاركة رضيعها لوحده داخل الغرفة مع المعتدي، وفي تلك الأثناء توجه المتهم نحو إلياس، وقام بلفه والخروج به خلسة من بيتها، وعندما عادت لم تجد ابنها في فراشه، وعندها أدركت أنه لجأ إلى الانتقام منها بحرمانها من فلذة كبدها بعد ما فشل في النيل منها، وعليه قامت بتبليغ مصالح الدرك عن الحادثة.

وعلى إثر ذلك تم تجنيد 50 دركيا سارعوا إلى تطويق حي كوكا قاطبا، والبحث عن مكان تواجد الطفل إلياس ومختطفه، قبل أن يتم في ظرف زمني قصير العثور عليهما إلى جانب شخص ثالث في نفس المكان الذي كان المتهم يتردد عليه بمنطقة الحاسي، كما أكد نفس المصدر أن الطفل تم نقله حالا إلى المستشفى الذي أثبت سلامته وعدم تعرضه لأي أذى، في حين، قام المتهم بالاعتراف بكل الأفعال المنسوبة إليه، مبررا سلوكه ذلك بأنه كان في غير وعيه بسبب إفراطه في الشرب.