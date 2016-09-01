مشاورات تشكيل الحكومة تتعثر خلافات السياسيين مستمرة واحتقان متزايد في الشارع الليبي

استأنف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في تونس مشاورات تشكيل الحكومة دون أن ترشح عنها أية ملامح، ففي حين اجتمع المجلس بكامل هيئته للتشاور حول آليات التعاطي مع الخطوة الأولى على طريق تشكيل الحكومة، أعلن موسى الكوني في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع بأنه تقرر نقل اجتماعات المجلس من تونس إلى داخل ليبيا، ورشح المجتمعون مدينتي جادو أو غدامس لتصبح إحداهما مسرحاً لحلقة جديدة من المشاورات المرتقبة.

وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة المواطنين أمام أزمة الخدمات وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وشح السيولة النقدية، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن في البلاد، تواصلت الخلافات بين الوجوه السياسية التي تتصدر المشهد الليبي، إذ تزامنت مشاورات المجلس الرئاسي في تونس مع مداولات مماثلة في البلد ذاته، أجراها أعضاء من البرلمان، لبحث آليات التعامل مع الأزمة السياسية، والعمل على إيجاد المخرج المناسب منها، إلا أن الانقسامات الحادة تواصلت بين المجتمعين.

وانتقلت الخلافات من تونس إلى قلب الصحراء الليبية وبالتحديد في واحة إجخرة التي استضافت لقاء "مصالحة" شارك فيه عددٌ من أعضاء مجلس النواب، في حين هاجمه رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي بحجة أن الملتقى يهدف إلى تشكيل الحكومة، كما اعتبر نائب رئيس مجلس النواب أبوبكر بعيرة أنه "ينفذ أجندة خارجية".