التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار في حق كل من رئيس بلدية بوزريعة الأسبق ورئيس مصلحة البناء والتعمير ومواطن آخر بتهمة التزوير واستعمال المزور والتي راح ضحيتها أحد المواطنين، حيث جرده المير الأسبق رفقة باقي المتهمين من قطعته الأرضية المتواجدة بذات البلدية.
قضية الحال جاءت بعد شكوى قيدها الضحية لدى مصالح الأمن بعدما سلب رئيس البلدية رفقة رئيس مصلحة البناء والتعمير الضحية قطعة أرضية ملكا لهذا الأخير وتسليمها للمتهم الثالث، حيث أثبتت التحقيقات أن وثائق الاستفادة كانت مزورة والتي مكنت هذا الأخير من سلب قطعة أرض بمساحة 620 متر تعود ملكيتها لجاره والجزء الآخر ملك للبلدية حازها في وقت الحزب المحل.
وحسب التحقيقات والتي انطلقت سنة 2015، فالعقد الذي بحوزة المواطن المشتكى منه لا وجود له بالمصالح المختصة، كما ثبتت التحقيقات أنه استفاد في وقت سابق من قطعة أرضية بعيدة عن الحي الذي تتواجد به أرض الضحية وقام ببيعها لشخص آخر بنفس مساحة الأرض محل نزاع قضائي.
وكشفت التحريات، أن العملية تمت بتواطؤ من رئيس البلدية الأسبق "ع.ع" ورئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية بوزريعة بثبوت وجود توقيعهما على نسخة من العقد الأصلي بحجة استلامهما من المتهم الثالث تصريحا بالضياع مع وصل الدفع.
المتهمون ولدى مثولهم أمام محكمة الحال أنكروا التهم الموجهة إليهم وقالوا إن جميع الوثائق صحيحة إلا أنها تعرضت للحرق والتلف.
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محاكمة رئيس بلدية بوزريعة الأسبق بتهمة التزوير
قدور.ج
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار في حق كل من رئيس بلدية بوزريعة الأسبق ورئيس مصلحة البناء والتعمير ومواطن آخر بتهمة التزوير واستعمال المزور والتي راح ضحيتها أحد المواطنين، حيث جرده المير الأسبق رفقة باقي المتهمين من قطعته الأرضية المتواجدة بذات البلدية.
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قضية الحال جاءت بعد شكوى قيدها الضحية لدى مصالح الأمن بعدما سلب رئيس البلدية رفقة رئيس مصلحة البناء والتعمير الضحية قطعة أرضية ملكا لهذا الأخير وتسليمها للمتهم الثالث، حيث أثبتت التحقيقات أن وثائق الاستفادة كانت مزورة والتي مكنت هذا الأخير من سلب قطعة أرض بمساحة 620 متر تعود ملكيتها لجاره والجزء الآخر ملك للبلدية حازها في وقت الحزب المحل.
وحسب التحقيقات والتي انطلقت سنة 2015، فالعقد الذي بحوزة المواطن المشتكى منه لا وجود له بالمصالح المختصة، كما ثبتت التحقيقات أنه استفاد في وقت سابق من قطعة أرضية بعيدة عن الحي الذي تتواجد به أرض الضحية وقام ببيعها لشخص آخر بنفس مساحة الأرض محل نزاع قضائي.
وكشفت التحريات، أن العملية تمت بتواطؤ من رئيس البلدية الأسبق "ع.ع" ورئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية بوزريعة بثبوت وجود توقيعهما على نسخة من العقد الأصلي بحجة استلامهما من المتهم الثالث تصريحا بالضياع مع وصل الدفع.
المتهمون ولدى مثولهم أمام محكمة الحال أنكروا التهم الموجهة إليهم وقالوا إن جميع الوثائق صحيحة إلا أنها تعرضت للحرق والتلف.