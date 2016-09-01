الجزائر توقع رسميا على اتفاق باريس للتغييرات المناخية

وقّعت الجزائر رسميا، على اتفاق باريس للتغييرات المناخية، المعتمد في 12 ديسمبر 2015، من خلال المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته الوكالة الرسمية، السبت، "أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقع على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن اتفاقي تعاون وبروتوكول تعاون ومذكرتي تفاهم، وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور".

والمراسيم الخمس الموقعة، تتعلق بالإضافة لاتفاق باريس حول التغيرات المناخية، الاتفاق بين الجزائر والأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقع ببيونس أيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2015. وبروتوكول التعاون بين الجزائر والبرتغال في ميادين الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك، ومذكرة التفاهم بين البلدين في مجال التهيئة العمرانية والبيئة، والموقعتان بالجزائر بتاريخ 10 مارس 2015. بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين الجزائر وكوبا، الموقعة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2015.