عملية "ترحيل" جديدة بالعاصمة الثلاثاء

كشفت مصادر موثوقة من ولاية الجزائر عن ترحيل الشطر الثالث من المرحلة الرابعة لعملية إعادة الإسكان الـ21 التي باشرتها ولاية الجزائر في شهر ماي الماضي.

وحسب المعلومات التي تحوزها الشروق، فإنه سيتم استئناف الشطر الثالث من العملية والذي يضم 193 عائلة وترحيلهم إلى كل من حي كوكو بلاج ببرج البحري وحي الواد وحي بخاري بنفس البلدية هذا الثلاثاء أي 19 أكتوبر، حيث سيتم توزعيهم على حيين وهما حي سيدي لخضر ببئر توتة وكذا كاليتوس. أما سكان كوكو بلاج ببرج البحري سيتم ترحيلهم إلى حي شابو بذات البلدية.

أما الشطر الأخير وهو الشطر الأكبر، فسيضم 1783 عائلة على غرار 950 عائلة تقيم بحي وادي الحميز و36901 عائلة بحي عمار اوهيب إلى جانب 130 عائلة بالحي القصديري الثكنة ببولوغين و120 عائلة بالحي القصديري الهضة بنفس البلدية.

جدير بالذكر أن مصالح ولاية العاصمة باشرت شهر ماي الماضي عملية الترحيل الـ21 بترحيل 7 آلاف عائلة حيث وإلى غاية اليوم تم ترحيل أكثر من 5300 عائلة والقضاء على العديد من الأحياء القصديرية التي كانت تعرقل العديد من المشاريع، وفي سياق متصل ستستأنف المرحلة الـ 22 نهاية السنة الجارية.