كشفت مصادر موثوقة من ولاية الجزائر عن ترحيل الشطر الثالث من المرحلة الرابعة لعملية إعادة الإسكان الـ21 التي باشرتها ولاية الجزائر في شهر ماي الماضي.
وحسب المعلومات التي تحوزها الشروق، فإنه سيتم استئناف الشطر الثالث من العملية والذي يضم 193 عائلة وترحيلهم إلى كل من حي كوكو بلاج ببرج البحري وحي الواد وحي بخاري بنفس البلدية هذا الثلاثاء أي 19 أكتوبر، حيث سيتم توزعيهم على حيين وهما حي سيدي لخضر ببئر توتة وكذا كاليتوس. أما سكان كوكو بلاج ببرج البحري سيتم ترحيلهم إلى حي شابو بذات البلدية.
أما الشطر الأخير وهو الشطر الأكبر، فسيضم 1783 عائلة على غرار 950 عائلة تقيم بحي وادي الحميز و36901 عائلة بحي عمار اوهيب إلى جانب 130 عائلة بالحي القصديري الثكنة ببولوغين و120 عائلة بالحي القصديري الهضة بنفس البلدية.
جدير بالذكر أن مصالح ولاية العاصمة باشرت شهر ماي الماضي عملية الترحيل الـ21 بترحيل 7 آلاف عائلة حيث وإلى غاية اليوم تم ترحيل أكثر من 5300 عائلة والقضاء على العديد من الأحياء القصديرية التي كانت تعرقل العديد من المشاريع، وفي سياق متصل ستستأنف المرحلة الـ 22 نهاية السنة الجارية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1استدعاء 15 شخصا وتوقيف شقيقتين في قضية مقتل ياسين
2تحقيقات أمنية في عمليات التوظيف بالشركات البترولية
3لجنة أمنية وإدارية لفض النزاع بين أعراش الوادي وخنشلة
4تلاميذ يغلقون الطريق للمطالبة بالنقل المدرسي
5محاولة فرار موقوف من مستشفى بمعسكر
Français English
الرأي
صالح عوض
الوقوف على حافة الهاوية!
جمال لعلامي
.. ويستمرّ الفستي!
حسين لقرع
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
سلطان بركاني
مؤاخَذات على مشروع صندوق الزّكاة
أحمد سليم قلالة
أخطاء البشر.. أم تكذيب دورة الشمس والقمر؟
عبد الناصر
الشعب يريد!
معلومي ياسين
تمرد خطير في المنتخب الوطني
أوحيدة علي
هل للجيل الثاني علاقة بالإصلاح التربوي؟
حسن خليفة
النظام التربوي الجزائري.. جردة حساب
أحمد سليم قلالة
اختلافنا رحمة.. وإن تعدّدت الآراء
الفيديو
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
عملية "ترحيل" جديدة بالعاصمة الثلاثاء
إيمان بوخليف
كشفت مصادر موثوقة من ولاية الجزائر عن ترحيل الشطر الثالث من المرحلة الرابعة لعملية إعادة الإسكان الـ21 التي باشرتها ولاية الجزائر في شهر ماي الماضي.
تغطيات ذات صلة
هدم محلات الأكل السريع المقابلة لكلية الإعلام ببن عكنون
عملية "ترحيل" جديدة بالعاصمة الثلاثاء
محاكمة رئيس بلدية بوزريعة الأسبق بتهمة التزوير
محاولة فرار موقوف من مستشفى بمعسكر
تلاميذ يغلقون الطريق للمطالبة بالنقل المدرسي
وحسب المعلومات التي تحوزها الشروق، فإنه سيتم استئناف الشطر الثالث من العملية والذي يضم 193 عائلة وترحيلهم إلى كل من حي كوكو بلاج ببرج البحري وحي الواد وحي بخاري بنفس البلدية هذا الثلاثاء أي 19 أكتوبر، حيث سيتم توزعيهم على حيين وهما حي سيدي لخضر ببئر توتة وكذا كاليتوس. أما سكان كوكو بلاج ببرج البحري سيتم ترحيلهم إلى حي شابو بذات البلدية.
أما الشطر الأخير وهو الشطر الأكبر، فسيضم 1783 عائلة على غرار 950 عائلة تقيم بحي وادي الحميز و36901 عائلة بحي عمار اوهيب إلى جانب 130 عائلة بالحي القصديري الثكنة ببولوغين و120 عائلة بالحي القصديري الهضة بنفس البلدية.
جدير بالذكر أن مصالح ولاية العاصمة باشرت شهر ماي الماضي عملية الترحيل الـ21 بترحيل 7 آلاف عائلة حيث وإلى غاية اليوم تم ترحيل أكثر من 5300 عائلة والقضاء على العديد من الأحياء القصديرية التي كانت تعرقل العديد من المشاريع، وفي سياق متصل ستستأنف المرحلة الـ 22 نهاية السنة الجارية.