انتحاري يقتل 31 شخصاً وسط تجمع شيعي في بغداد

date 2016/10/15 views 181 comments 0
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

قالت الشرطة العراقية ومسعفون، إن انتحارياً فجر سترة ناسفة وسط تجمع للشيعة في العاصمة بغداد، السبت، مما أسفر عن سقوط 31 قتيلاً على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين.

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ووقع الانفجار داخل خيمة مليئة بشيعة يحييون ذكرى عاشوراء.

وقالت السلطات، إن بعض الناس كانوا يشيعون أيضاً أحد السكان المحليين.

وأقيمت الخيمة في سوق مزدحمة في حي الشعب في شمال العاصمة.

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