انتحاري يقتل 31 شخصاً وسط تجمع شيعي في بغداد

قالت الشرطة العراقية ومسعفون، إن انتحارياً فجر سترة ناسفة وسط تجمع للشيعة في العاصمة بغداد، السبت، مما أسفر عن سقوط 31 قتيلاً على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين.

ووقع الانفجار داخل خيمة مليئة بشيعة يحييون ذكرى عاشوراء.

وقالت السلطات، إن بعض الناس كانوا يشيعون أيضاً أحد السكان المحليين.

وأقيمت الخيمة في سوق مزدحمة في حي الشعب في شمال العاصمة.