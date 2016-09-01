لجنة تحقيق: معلومات خاطئة تسببت بقصف التحالف مجلس عزاء في صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، إن غارات طيرانه التي أوقعت 140 قتيلاً في مجلس عزاء في صنعاء، نتجت عن معلومات "مغلوطة" قدمها الجيش الموالي اليمني، كما أعلن فريق التحقيق في هذا الخطأ الفادح.

وأقر المحققون في بيان، بأن الغارات الدامية تمت من دون "الموافقة" النهائية لقيادة التحالف الذي تقوده السعودية ومن دون "إتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة".

كما أوصت لجنة التحقيق قوات التحالف العربي بضرورة مراجعة قواعد الاشتباك وتعويض أسر الضحايا.

وكان مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء قد استهدف بغارة جوية يوم الأحد الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 140 شخصاً. ونفت قوات التحالف العربي شنها الغارة في بادئ الأمر قبل أن تشكل لجنة تحقيق في الحادث الذي أدانته الأمم المتحدة بشدة.