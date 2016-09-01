أردوغان: العراق لا يمكنه طرد "داعش" من الموصل بمفرده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن العراق لا يمكنه بمفرده طرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من مدينة الموصل وإن وجود القوات التركية في معسكر قريب ضمان ضد أي هجمات على تركيا.

وتركيا على خلاف شديد مع الحكومة المركزية العراقية بشأن وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة شمالي العراق وحول من يجب أن يشارك في هجوم مزمع على الموصل مدعوم من الولايات المتحدة.

وتتواصل الاستعدادات والتجهيزات لعملية تحرير الموصل من تنظيم "داعش"، ومن المقرر أن يشارك فيها الجيش العراقي وقوات الإقليم الكردي والميليشيات الشيعية، فضلاً عن حرس نينوى ووحدات أمريكية خاصة.

وقال أردوغان في بلدة ريزا على البحر الأسود، إن تركيا لن تسمح لتنظيم "داعش" أو أي تنظيم إرهابي آخر بالسيطرة على الموصل.

وتابع أردوغان، أن مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا في سوريا يتقدمون صوب قرية دابق الواقعة تحت سيطرة التنظيم المتشدد في شمال غرب البلاد.

وأضاف أنه من هناك سنعلن منطقة آمنة خالية من الإرهاب بمساحة خمسة آلاف كيلومتر.