بدوي ينصب الولاة الجدد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، السبت بالجزائر العاصمة على تنصيب الولاة الذين شملتهم الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 05 أكتوبر الماضي.

وحضر مراسم التنصيب التي جرت بمقر الوزارة قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري.

وبهذه المناسبة، أكد بدوي أن الرئيس بوتفليقة "يتابع يوميا عمل الولاة"، داعيا أياهم "ليكونوا في مستوى ثقة رئيس الدولة وجعل المواطن في مركز اهتماماتهم". ومست الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية 18 واليا و 7 ولاة منتدبين.