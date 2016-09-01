أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي لتحديد أسباب إنهيار مبنى في طور الانجاز ببلدية العاشور منتصف نهار الجمعة.
وأوضح بيان لوزارة السكن والعمران، السبت، "أن اللجنة تتشكل من المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية ومدير السكن لولاية الجزائر ومدير التعمير والهندسة المعمارية لولاية الجزائر والمدير العام للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء و مدير المخبر الوطني للسكن والبناء".
وأفاد بيان وزارة عبد المجيد تبون، "أن اللجنة انتقلت الى عين المكان لمعاينة الإختلالات الحاصلة في إنجاز هذه الاقامة وتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه العمارة لتحديد المسؤوليات، مع اقتراح الإجراءات اللازمة تجاه الفاعلين بعد تحديد المسؤوليات".
وأعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، أن انهار مبنى في طور الإنجاز الموجود في المكان المسمى "أوربا 2000 " ببلدية العاشور والمكون من طابقين، يوم الجمعة على الساعة 12سا 34 دقيقة، لم يخلف أية خسائر بشرية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1المجاهدون الجزائريون "إرهابيون"!
2"قانون جديد" لحلّ مشاكل 100 ألف شقة من "سكنات المفتاح"
3الأميار لتسيير الابتدائيات على "الطريقة الفرنسية"!
4"معركة" تكسير عظام بين الحكومة والنقابات بسبب التقاعد!
5بن غبريط تراهن على تكسير إضراب 17 أكتوبر
Français English
الرأي
صالح عوض
الوقوف على حافة الهاوية!
جمال لعلامي
.. ويستمرّ الفستي!
حسين لقرع
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
سلطان بركاني
مؤاخَذات على مشروع صندوق الزّكاة
أحمد سليم قلالة
أخطاء البشر.. أم تكذيب دورة الشمس والقمر؟
عبد الناصر
الشعب يريد!
معلومي ياسين
تمرد خطير في المنتخب الوطني
أوحيدة علي
هل للجيل الثاني علاقة بالإصلاح التربوي؟
حسن خليفة
النظام التربوي الجزائري.. جردة حساب
أحمد سليم قلالة
اختلافنا رحمة.. وإن تعدّدت الآراء
الفيديو
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
تشكيل لجنة للتحقيق في انهيار مبنى بالعاشور
الشروق أونلاين
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي لتحديد أسباب إنهيار مبنى في طور الانجاز ببلدية العاشور منتصف نهار الجمعة.
تغطيات ذات صلة
تشكيل لجنة للتحقيق في انهيار مبنى بالعاشور
بدوي يأمر الولاة بتركيز الجهود على الأمن والاستقرار
وزير الداخلية ينصب الولاة الجدد
6 نقابات تقاطع اجتماعها مع وزيرة التربية
مليوني لقاح جديد لفيروس موسمي بجينات متجددة
وأوضح بيان لوزارة السكن والعمران، السبت، "أن اللجنة تتشكل من المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية ومدير السكن لولاية الجزائر ومدير التعمير والهندسة المعمارية لولاية الجزائر والمدير العام للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء و مدير المخبر الوطني للسكن والبناء".
وأفاد بيان وزارة عبد المجيد تبون، "أن اللجنة انتقلت الى عين المكان لمعاينة الإختلالات الحاصلة في إنجاز هذه الاقامة وتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه العمارة لتحديد المسؤوليات، مع اقتراح الإجراءات اللازمة تجاه الفاعلين بعد تحديد المسؤوليات".
وأعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، أن انهار مبنى في طور الإنجاز الموجود في المكان المسمى "أوربا 2000 " ببلدية العاشور والمكون من طابقين، يوم الجمعة على الساعة 12سا 34 دقيقة، لم يخلف أية خسائر بشرية.