تشكيل لجنة للتحقيق في انهيار مبنى بالعاشور

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي لتحديد أسباب إنهيار مبنى في طور الانجاز ببلدية العاشور منتصف نهار الجمعة.

وأوضح بيان لوزارة السكن والعمران، السبت، "أن اللجنة تتشكل من المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية ومدير السكن لولاية الجزائر ومدير التعمير والهندسة المعمارية لولاية الجزائر والمدير العام للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء و مدير المخبر الوطني للسكن والبناء".

وأفاد بيان وزارة عبد المجيد تبون، "أن اللجنة انتقلت الى عين المكان لمعاينة الإختلالات الحاصلة في إنجاز هذه الاقامة وتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه العمارة لتحديد المسؤوليات، مع اقتراح الإجراءات اللازمة تجاه الفاعلين بعد تحديد المسؤوليات".

وأعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، أن انهار مبنى في طور الإنجاز الموجود في المكان المسمى "أوربا 2000 " ببلدية العاشور والمكون من طابقين، يوم الجمعة على الساعة 12سا 34 دقيقة، لم يخلف أية خسائر بشرية.