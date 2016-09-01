ستفصل محكمة الحراش خلال الأسبوع المقبل، في ملف قضائي تورط فيه 4 تجار تجزئة، أحدهم موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، رفقة شرطي يعمل بالمطار الدولي هواري بومدين، بتهمة استيراد بضاعة محظورة، منح مزية غير مستحقة، والمشاركة في استيراد بضاعة غير مرخصة، وإساءة استغلال الوظيفة وذلك لمحاولتهم تمرير كمية كبيرة من السجائر كانت مشحونة بحقائب قيمتها المالية تتجاوز 650 مليون سنتيم بطريقة غير شرعية وبتسهيل من الشرطي مقابل عمولة.
وحسب الوقائع، فقد تم التوصل إلى المتهمين بعد تحريات شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي، التي أثبتت تقديم تسهيلات غير مبررة من قبل شرطي لتمرير حقائب من التبغ قادمة من فرنسا من طرف مجموعة من التجار مسبوقين قضائيا، وإخراجها من المطار مرورا بجهاز السكانير، ليتم القبض عليهم فور اكتشاف التجاوزات، انطلاقا من تسجيل الكاميرات، كما تبين خلال التحقيقات الأمنية أن الشرطي يتواصل منذ فترة مع صاحب محل للتبغ والجرائد بالعاصمة، أين كان هذا الأخير بصدد تحويل البضاعة المستوردة لتجار آخرين بالولايات الشرقية، حيث أكد الشرطي الموقوف خلال المحاكمة أنه لم يكن على علم بالكمية التي حجزتها مصالح المطار، ونفى أيضا حصوله على رشوة مقابل ذلك، ليتلمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد جميع المتهمين.
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شرطي متهم برشوة لتمرير سجائر عبر المطار
مريم. ز
ستفصل محكمة الحراش خلال الأسبوع المقبل، في ملف قضائي تورط فيه 4 تجار تجزئة، أحدهم موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، رفقة شرطي يعمل بالمطار الدولي هواري بومدين، بتهمة استيراد بضاعة محظورة، منح مزية غير مستحقة، والمشاركة في استيراد بضاعة غير مرخصة، وإساءة استغلال الوظيفة وذلك لمحاولتهم تمرير كمية كبيرة من السجائر كانت مشحونة بحقائب قيمتها المالية تتجاوز 650 مليون سنتيم بطريقة غير شرعية وبتسهيل من الشرطي مقابل عمولة.
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وحسب الوقائع، فقد تم التوصل إلى المتهمين بعد تحريات شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي، التي أثبتت تقديم تسهيلات غير مبررة من قبل شرطي لتمرير حقائب من التبغ قادمة من فرنسا من طرف مجموعة من التجار مسبوقين قضائيا، وإخراجها من المطار مرورا بجهاز السكانير، ليتم القبض عليهم فور اكتشاف التجاوزات، انطلاقا من تسجيل الكاميرات، كما تبين خلال التحقيقات الأمنية أن الشرطي يتواصل منذ فترة مع صاحب محل للتبغ والجرائد بالعاصمة، أين كان هذا الأخير بصدد تحويل البضاعة المستوردة لتجار آخرين بالولايات الشرقية، حيث أكد الشرطي الموقوف خلال المحاكمة أنه لم يكن على علم بالكمية التي حجزتها مصالح المطار، ونفى أيضا حصوله على رشوة مقابل ذلك، ليتلمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد جميع المتهمين.