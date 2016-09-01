إعادة تهيئة البئر التاريخي لحاسي مسعود بمواصفات عصرية

قامت مصالح بلدية حاسي مسعود منذ أكثر ثمانية أشهر بإعادة تهيئة البئر التاريخي بالمدينة والمعروف باكتشاف أول مكان لتواجد البترول به إبان الحقبة الاستعمارية والذي تم تسمية المدينة فيما بعد على اسمه ومكتشفه روابح مسعود، حيث تجري هذه الأيام الأشغال على قدم وساق.

وقد قامت مصالح البلدية بتخصيص ميزانية معتبرة لإعادة تهئيته بمواصفات عصرية بما يحمله هذا الموقع من دلالة رمزية وتاريخية باعتباره من المعالم الوطنية يستحق أن تولي له السلطات المعنية أهمية تليق به.

ومعلوم أن هذا المكان كان مهملا سابقا، حيث قام أحفاد عائلة روابح مسعود، باعتبار هذا المكان تعود ملكيته لجدهم، بالعديد من الاحتجاجات ورفع مطالبهم إلى السلطات المحلية مرات عديدة في وقت سابق، وهذا لإعادة تهيئته مع مطلبهم في استعادة ملكيته والقطع الأرضية المجاورة حيث صرحوا للشروق في وقت سابق أنهم رفعوا مطالبهم إلى السلطات المحلية، مطالبين باستعادة ملكية جدهم خاصة قطع الأراضي المجاورة للبئر التاريخي.