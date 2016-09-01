نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول محلي قوله، السبت، إن مسلحين داهموا منزل موظف إغاثة أمريكي وسط النيجر، ليل الجمعة، وقتلوا اثنين من حراسه، قبل أن يقتادوه بسيارة في الصحراء باتجاه مالي.
وقال أحمد ديلو رئيس بلدية أبالاك في اتصال هاتفي مع رويترز: "جاءوا أولاً على دراجة نارية وقتلوا الحارسين.. ثم جاءت سيارة دفع رباعي واقتادته بعيداً وتحركت باتجاه الحدود مع مالي".
وأبلغ سكان عن سماعهم صوت طلقات نارية قرب منزل موظف الإغاثة الذي يقيم فيه منذ سنوات. وقال ديلو، إن جندياً من النيجر من بين الحارسين القتيلين.
وخطف الأجانب نادر في النيجر مقارنة بجارتها مالي التي ينشط فيها إسلاميون متشددون وعادة ما يحتجزون رهائن للحصول على فدية أو مكاسب سياسية.
واستغل المتشددون والعصابات الإجرامية المساحات الصحراوية الشاسعة التي لا تخضع لأي حراسة وتزايدت الهجمات هذا العام مع تدهور الأوضاع الأمنية في مالي.
ولم يختطف أي مواطن أمريكي في النيجر من قبل، لكن من يشتبه أنهم إسلاميون حاولوا خطف أحد العاملين في السفارة الأمريكية من فندق في بلدة طاوة في 2009.
وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية، إن هناك تحقيقاً جارياً في الواقعة، لكنها لم تؤكد أي تفاصيل إضافية. ولم يصدر تعليق فوري من قوات الأمن في النيجر على الواقعة.
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خطف موظف إغاثة أمريكي في النيجر
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول محلي قوله، السبت، إن مسلحين داهموا منزل موظف إغاثة أمريكي وسط النيجر، ليل الجمعة، وقتلوا اثنين من حراسه، قبل أن يقتادوه بسيارة في الصحراء باتجاه مالي.
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وقال أحمد ديلو رئيس بلدية أبالاك في اتصال هاتفي مع رويترز: "جاءوا أولاً على دراجة نارية وقتلوا الحارسين.. ثم جاءت سيارة دفع رباعي واقتادته بعيداً وتحركت باتجاه الحدود مع مالي".
وأبلغ سكان عن سماعهم صوت طلقات نارية قرب منزل موظف الإغاثة الذي يقيم فيه منذ سنوات. وقال ديلو، إن جندياً من النيجر من بين الحارسين القتيلين.
وخطف الأجانب نادر في النيجر مقارنة بجارتها مالي التي ينشط فيها إسلاميون متشددون وعادة ما يحتجزون رهائن للحصول على فدية أو مكاسب سياسية.
واستغل المتشددون والعصابات الإجرامية المساحات الصحراوية الشاسعة التي لا تخضع لأي حراسة وتزايدت الهجمات هذا العام مع تدهور الأوضاع الأمنية في مالي.
ولم يختطف أي مواطن أمريكي في النيجر من قبل، لكن من يشتبه أنهم إسلاميون حاولوا خطف أحد العاملين في السفارة الأمريكية من فندق في بلدة طاوة في 2009.
وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية، إن هناك تحقيقاً جارياً في الواقعة، لكنها لم تؤكد أي تفاصيل إضافية. ولم يصدر تعليق فوري من قوات الأمن في النيجر على الواقعة.