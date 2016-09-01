كشفت خريطة تضمنها تقرير لصحيفة "الباييس" الإسبانية، ترصد فيها ظاهرة انتشار النفايات عبر العالم، أن الجزائر يوجد ضمن أكبر البلدان، التي ينتج كل مواطن فيها أكثر من 250 كيلوغرام من النفايات سنويا، بينما لا تزال الجزائر بعيدة عن المقاييس الدولية فيما يتعلق باسترجاع النفايات وتصفيفها.
وتشير الأرقام، التي قدمها تقرير الصحيفة، بناء على تقارير للبنك الدولي، والاتحاد الأوربي، ودراسات أخرى، إلى أن الجزائري ينتج 275 كيلوغرامات من النفايات سنويا، والمغربي ينتج 208 كلغ، فيما ينتج الموريتاني 237 كلغ، والتونسي 211 كلغ من النفايات سنويا.
ويصل معدل إنتاج الجزائري من النفايات شهريا 22.91 كلغ، فيما تقدر حصة الجزائري كمعدل يومي بكيلوغرام و1.2 كيلوغرام في المدن الكبيرة، ومن بين 0.5 و0.8 كلغ في المدن المتوسطة والصغيرة،وهو بالتالي من بين أعلى المستويات في منطقة شمال إفريقيا التي تقدر معدلات إنتاج النفايات المنزلية فيها ما بين 170 كلغ و190 كلغ سنويا.
وحسب التقرير ذاته فإن الجزائر توجد ضمن أكبر البلدان التي ينتج المواطن النفايات ومع هذا فإنها لا تزال بعيدة عن المقاييس الدولية، فيما يتعلق باسترجاع النفايات وتصفيفها واستغلالها جيدا.
والإشكال الخطير حسب التقديرات المقدمة من قبل المديرية العامة للوكالة الوطنية للنفايات، هو عدم قدرة الجزائر، إلى غاية الآن، على معالجة جزء كبير من النفايات المنزلية، ناهيك عن الصناعية والسامة والخطيرة، من بينها النفايات الاستشفائية المقدرة بقرابة 35 ألف طن سنويا، يضاف إليها 4000 طن من الأدوية الفاسدة المخزنة و2500 طن من المواد الكيميائية و140 طن من المبيدات.
يحدث هذا في الوقت الذي صرح فيه المدير العام المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان مؤخرا، أنه بإمكان الجزائر تحصيل ما قيمته 38 مليار دينار سنويا من استغلال النفايات، خاصة الحديدية منها التي ينتج القطاع الصناعي في البلاد 2.5 طن يمكن استغلالها كمواد خام بشكل دائم وخلق العديد من مناصب العمل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1استدعاء 15 شخصا وتوقيف شقيقتين في قضية مقتل ياسين
2تحقيقات أمنية في عمليات التوظيف بالشركات البترولية
3لجنة أمنية وإدارية لفض النزاع بين أعراش الوادي وخنشلة
4قرية بومسعوذ تفتك جائزة أنظف قرية في ولاية تيزي وزو
5عملية "ترحيل" جديدة بالعاصمة الثلاثاء
Français English
الرأي
التهامي مجوري
الفتوحات الإسلامية والاستعمار الغربي
صالح عوض
الوقوف على حافة الهاوية!
جمال لعلامي
.. ويستمرّ الفستي!
حسين لقرع
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
سلطان بركاني
مؤاخَذات على مشروع صندوق الزّكاة
أحمد سليم قلالة
أخطاء البشر.. أم تكذيب دورة الشمس والقمر؟
عبد الناصر
الشعب يريد!
معلومي ياسين
تمرد خطير في المنتخب الوطني
أوحيدة علي
هل للجيل الثاني علاقة بالإصلاح التربوي؟
حسن خليفة
النظام التربوي الجزائري.. جردة حساب
الفيديو
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
في آخر تقرير لـ "الباييس" الإسبانية
المستشفيات تلفظ 35 ألف طن من النفايات سنويا
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
كشفت خريطة تضمنها تقرير لصحيفة "الباييس" الإسبانية، ترصد فيها ظاهرة انتشار النفايات عبر العالم، أن الجزائر يوجد ضمن أكبر البلدان، التي ينتج كل مواطن فيها أكثر من 250 كيلوغرام من النفايات سنويا، بينما لا تزال الجزائر بعيدة عن المقاييس الدولية فيما يتعلق باسترجاع النفايات وتصفيفها.
تغطيات ذات صلة
المستشفيات تلفظ 35 ألف طن من النفايات سنويا
إعادة تهيئة البئر التاريخي لحاسي مسعود بمواصفات عصرية
شرطي متهم برشوة لتمرير سجائر عبر المطار
عمال الترامواي في إضراب مفتوح والإدارة ترفض الحوار
قرية بومسعوذ تفتك جائزة أنظف قرية في ولاية تيزي وزو
وتشير الأرقام، التي قدمها تقرير الصحيفة، بناء على تقارير للبنك الدولي، والاتحاد الأوربي، ودراسات أخرى، إلى أن الجزائري ينتج 275 كيلوغرامات من النفايات سنويا، والمغربي ينتج 208 كلغ، فيما ينتج الموريتاني 237 كلغ، والتونسي 211 كلغ من النفايات سنويا.
ويصل معدل إنتاج الجزائري من النفايات شهريا 22.91 كلغ، فيما تقدر حصة الجزائري كمعدل يومي بكيلوغرام و1.2 كيلوغرام في المدن الكبيرة، ومن بين 0.5 و0.8 كلغ في المدن المتوسطة والصغيرة،وهو بالتالي من بين أعلى المستويات في منطقة شمال إفريقيا التي تقدر معدلات إنتاج النفايات المنزلية فيها ما بين 170 كلغ و190 كلغ سنويا.
وحسب التقرير ذاته فإن الجزائر توجد ضمن أكبر البلدان التي ينتج المواطن النفايات ومع هذا فإنها لا تزال بعيدة عن المقاييس الدولية، فيما يتعلق باسترجاع النفايات وتصفيفها واستغلالها جيدا.
والإشكال الخطير حسب التقديرات المقدمة من قبل المديرية العامة للوكالة الوطنية للنفايات، هو عدم قدرة الجزائر، إلى غاية الآن، على معالجة جزء كبير من النفايات المنزلية، ناهيك عن الصناعية والسامة والخطيرة، من بينها النفايات الاستشفائية المقدرة بقرابة 35 ألف طن سنويا، يضاف إليها 4000 طن من الأدوية الفاسدة المخزنة و2500 طن من المواد الكيميائية و140 طن من المبيدات.
يحدث هذا في الوقت الذي صرح فيه المدير العام المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان مؤخرا، أنه بإمكان الجزائر تحصيل ما قيمته 38 مليار دينار سنويا من استغلال النفايات، خاصة الحديدية منها التي ينتج القطاع الصناعي في البلاد 2.5 طن يمكن استغلالها كمواد خام بشكل دائم وخلق العديد من مناصب العمل.