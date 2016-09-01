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هاجم باريس وعاد إلى جرائم 17 أكتوبر
مقري: هولاند يضحك علينا.. لكننا سنظل نطالب بالاعتذار
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السبت، خلال تجمع جهوي لهياكل الحركة بسعيدة، إنّ: "فرانسوا هولاند يريد أن يضحك علينا حول ما اقترفه المستعمر الفرنسي من جرائم في حق المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961".
واعتبر مقري ذكرى 17 أكتوبر صورة من صور الجرائم الفرنسية الفظيعة التي تشهد عليها المجزرة المقترفة في حق الجزائريين بإلقاء العديد منهم في نهر السين بباريس. وخاطب رئيس حركة مجتمع السلم مسؤولي باريس قائلا: "لن ننسى جرائمكِ يا فرنسا منذ 1830.. سنبقى نقص للأجيال جرائمكم وبطولات رجالنا وسنورث هذه الذاكرة لأحفادنا ولن ننسى أبدا.. وسنظل نطالب بالاعتذار والاعتراف والتعويض.. ولن ننسى طابوركم الخامس الذي توغل داخل مؤسسات الدولة وأصبحوا هم أصحاب القرار في محو جرائمكم، ودماء الشهداء والمجاهدين لن تذهب سدى .." كما وصف مقري الوضع في البلاد بالمقلق جدا.
سيدي اعمر - الغزوات - SIDI AMAR2016/10/15 على 21:381
هولاند يضحك عليك وحدك نحن نعرف خبث فرنسا قال عنها الشيخ ابن باديس لو نطقت فرنسا بالشهادتان اعرف انها تامرة مع الشيطان
بلقاسم - الجزائر2016/10/15 على 21:422
...سي مقري ..الذي يهمنا هو أن ....نخدم بلدنا ...ونجعلهم ..يطلبون منا ..........السماح..........وكفانا بالله وكيلا...
محمد2016/10/15 على 21:443
من الاحسن لنا ان نتعلم ونتطور ونعتمد على انفسنا وليس على غيرنا وناخذ العبرة من بعض الشعوب كاليبانيين مثلا لنجعل من بلدنا احسن بلد في افريقيا بدلا من انتظار اعتذار السيد هولاند على جرائم بلده ابان فترة الاحتلال عندما نكون اقوياء وليسوا ضعفاء مثل حالنا اليوم سيعتذرون لنا .
SoloDZ - هولاند دخل منا خرج ملهيه مثل سابقيه والمسئلة مع الدولة الفرنسية 2016/10/15 على 21:544
تطالبون بالإعتذار ممن يمجد الاستعمار ؟! ههههههههههههه كفوا عن احتقار عقولنا بارك الله فيكم يا ابطال التصريحات التي لا معنى ولا اساس ولا هدف لها وكأنها طلقات تحذيرية في الهواء فقط واذا اردتم فعلا ان تصيبوا الخصم ولن اقول العدو كي لا اُتهم بالتعصب والتطرف اذا اردتم فعلا ان تنتزعوا اعترافا واعتذارا من الخصم عليكم اولا ان تصنعوا منصة تطلقوا منها رميكم وما رميتم ولكن الشهداء رموا عليكم اولا ان تصنعوا هذا المنصة والمتمثلة في تجريم الاستعمار بعدها سيكون لمطلبكم معنى ومصداقية وسند قانوني وشعبي وتاريخي