هاجم باريس وعاد إلى جرائم 17 أكتوبر مقري: هولاند يضحك علينا.. لكننا سنظل نطالب بالاعتذار

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السبت، خلال تجمع جهوي لهياكل الحركة بسعيدة، إنّ: "فرانسوا هولاند يريد أن يضحك علينا حول ما اقترفه المستعمر الفرنسي من جرائم في حق المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961".

واعتبر مقري ذكرى 17 أكتوبر صورة من صور الجرائم الفرنسية الفظيعة التي تشهد عليها المجزرة المقترفة في حق الجزائريين بإلقاء العديد منهم في نهر السين بباريس. وخاطب رئيس حركة مجتمع السلم مسؤولي باريس قائلا: "لن ننسى جرائمكِ يا فرنسا منذ 1830.. سنبقى نقص للأجيال جرائمكم وبطولات رجالنا وسنورث هذه الذاكرة لأحفادنا ولن ننسى أبدا.. وسنظل نطالب بالاعتذار والاعتراف والتعويض.. ولن ننسى طابوركم الخامس الذي توغل داخل مؤسسات الدولة وأصبحوا هم أصحاب القرار في محو جرائمكم، ودماء الشهداء والمجاهدين لن تذهب سدى .." كما وصف مقري الوضع في البلاد بالمقلق جدا.